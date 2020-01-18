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С 19 января снова дорожает автомобильное топливо
18.01.2020 18:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
С 19 января в Беларуси розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин вырастут на 1 копейку. Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».
С 19 января стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 67 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 77 копеек, АИ-98-К5-Евро — 1 рубль 99 копеек, ДТ — 1 рубль 77 копеек.
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