|
«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работает в IT-компании и любит белорусские драники. Наш сюжет об американце, который переехал жить в Беларусь и стал снимать о ней видео – так сказать, открывать для жителей США Европу. Рассказывает о жизни в Гродно, своих удивлениях и даже развенчивает стереотипы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Брент Грегори:
Брент Грегори блоггер пока начинающий. Но все его видео посвящены жизни в Беларуси. Какая здесь культура, какие цены в магазине или сколько праздников: два рождества, два Новых года: старый и новый. За четыре года изучения нашей страны ему есть чем удивить американцев. Помогают и белорусские друзья, а их у Брента уже немало.
Брент Грегори:
В его переезде на другой континент, как говорят французы, cherche une femme, а точнее белорусскую красавицу. Ее Брент нам показывает в телефоне, ведь девушка предпочитает оставаться за кадром. Они познакомились в США, а когда ждали ребенка, у Татьяны закончилась виза. Решили – едем в Гродно. Брент с улыбкой вспоминает, что о Беларуси тогда знал только одно: это родина Виктории Азаренко.
Брент Грегори:
И раз уж речь зашла о еде, направляемся дегустировать национальную кухню.
– У нас есть простые драники. Есть с сыром, с яйцом, с курицей, с говядиной, с красной рыбкой, с индейкой.
Брент признался: ему по вкусу белорусская бабка, салат оливье, сливки, зефир, квас и даже самогон – такого в Америке нет, там в основном фаст-фуд. Ну а драники и вовсе теперь любимое блюдо.
Брент Грегори:
Еще за одним удивлением от Беларуси отправляемся уже в магазин.
Брент Грегори:
Русский язык Брент пока не освоил, но знает много полезных фраз. Говорит, в магазине или на улице проблем не возникает. Зато уверен, что у его подрастающего сына Лео в языковом плане проблем не возникнет.
Брент Грегори:
В ближайшие годы покидать Беларусь он не планирует. Может быть, когда-то и вернется в Америку, но Гродно уже стал вторым домом. И пока мы снимали этот сюжет, снимали и нас.
В ближайшее время
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео
Новости Беларуси. Работает в IT-компании и любит белорусские драники. Наш сюжет об американце, который переехал жить в Беларусь и стал снимать о ней видео – так...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)