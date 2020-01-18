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«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

18.01.2020 18:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работает в IT-компании и любит белорусские драники. Наш сюжет об американце, который переехал жить в Беларусь и стал снимать о ней видео – так сказать, открывать для жителей США Европу. Рассказывает о жизни в Гродно, своих удивлениях и даже развенчивает стереотипы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Репортаж Галины Буро.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Брент Грегори:
Привет, ребята! Меня зовут американский камрад, и я хочу уточнить, прежде, чем продолжу. Я не просто блогер-путешественник, проезжающий мимо. Я американец и живу в Беларуси!

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Брент Грегори блоггер пока начинающий. Но все его видео посвящены жизни в Беларуси. Какая здесь культура, какие цены в магазине или сколько праздников: два рождества, два Новых года: старый и новый. За четыре года изучения нашей страны ему есть чем удивить американцев. Помогают и белорусские друзья, а их у Брента уже немало.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Брент Грегори:
Я высылал своей семье в Америку маленькие видео из Беларуси: что-то интересное, что-то необычное. И брат сказал, что мне нужно начинать вести свой канал в интернете, ведь американцы совсем ничего не знают об этой стране. Я так и сделал.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

В его переезде на другой континент, как говорят французы, cherche une femme, а точнее белорусскую красавицу. Ее Брент нам показывает в телефоне, ведь девушка предпочитает оставаться за кадром. Они познакомились в США, а когда ждали ребенка, у Татьяны закончилась виза. Решили – едем в Гродно. Брент с улыбкой вспоминает, что о Беларуси тогда знал только одно: это родина Виктории Азаренко.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Брент Грегори:
В моем родном штате Индиана климат на самом деле такой же. Поэтому мне не пришлось привыкать. Зато большая разница в ритме жизни. Здесь у меня есть время на прогулки, мне это нравится, потому что в Америке я везде спешил и ездил на машине. А еще я люблю белорусскую еду, потому что она полезная. В Америке в продуктах слишком много химикатов.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

И раз уж речь зашла о еде, направляемся дегустировать национальную кухню.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

У нас есть простые драники. Есть с сыром, с яйцом, с курицей, с говядиной, с красной рыбкой, с индейкой.
Я люблю красную рыбу.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Брент признался: ему по вкусу белорусская бабка, салат оливье, сливки, зефир, квас и даже самогон – такого в Америке нет, там в основном фаст-фуд. Ну а драники и вовсе теперь любимое блюдо.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Брент Грегори:
Все, с кем я знакомился в Беларуси, в первую очередь угощали меня драниками. Мне даже пришлось видео про них снять, потому что мне постоянно писали: «Почему ты ничего не рассказываешь про драники?»

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Еще за одним удивлением от Беларуси отправляемся уже в магазин.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Брент Грегори:
Я был очень удивлен, что из березы делают сок. В Америке тоже есть березы, но сока у нас нет. Это классная идея! Он очень вкусный!

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Русский язык Брент пока не освоил, но знает много полезных фраз. Говорит, в магазине или на улице проблем не возникает. Зато уверен, что у его подрастающего сына Лео в языковом плане проблем не возникнет.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Брент Грегори:
Я хочу, чтобы мой сын знал как минимум два языка: русский и английский. Еще можно белорусский и испанский.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

В ближайшие годы покидать Беларусь он не планирует. Может быть, когда-то и вернется в Америку, но Гродно уже стал вторым домом. И пока мы снимали этот сюжет, снимали и нас.

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

В ближайшее время на канале Брента выйдет новое видео о Беларуси. Наша съемочная группа тоже попала на эти кадры. Так что с удовольствием передаем привет жителям Америки. Hello! This is Belarusian TV! CTV!

«Здесь у меня есть время на прогулки». Рассказываем про американца, который 4 года живёт в Беларуси и снимает про это видео

Люди в материале: Брент Грегори, Галина Буро
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Работает в IT-компании и любит белорусские драники. Наш сюжет об американце, который переехал жить в Беларусь и стал снимать о ней видео – так...
 
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