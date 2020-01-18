В дни святок воспитанников воскресных школ со всей Борисовской епархии собрала в Смолевичах архиерейская елка. Захватывающее представление и сладкие подарки подготовили организаторы для маленьких гостей. Подробнее читайте на страницах «КС».
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АРХИЕРЕЙСКАЯ ЕЛКА ПРОШЛА В СМОЛЕВИЧАХ
18.01.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
В дни святок воспитанников воскресных школ со всей Борисовской епархии собрала в Смолевичах архиерейская елка. Захватывающее представление и сладкие подарки подготовили организаторы для маленьких гостей. Подробнее читайте на страницах «КС».
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В дни святок воспитанников воскресных школ со всей Борисовской епархии собрала в Смолевичах архиерейская елка. Захватывающее представление и сладкие подарки...
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