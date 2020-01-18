Карабины идут на экспорт: как в Беларуси производят стрелковое оружие

Минске делают комплектующие, в деревне Станьково под Дзержинском собирают и упаковывают карабины и винтовки, а под Оршей производят и поставляют на экспорт патроны - пока сертификацию прошли только спортивно-охотничьи, на очереди боевые. Изучается целесообразность строительства порохового завода.

побывал на производственных площадках ООО "БСВТ - новые технологии", чтобы узнать, как выглядит производство огнестрельного оружия в Беларуси. Корреспондент БЕЛТАна производственных площадках ООО "БСВТ - новые технологии", чтобы узнать, как выглядит производство огнестрельного оружия в Беларуси.





Сборочное производство в Станьково расположено в большом одноэтажном здании. На входе охрана, внутри - рабочие, занятые сборкой, проверкой и упаковкой специфической продукции. Сейчас на предприятии готовят экспортную партию карабинов VSK-100 калибра 7,62 мм.





Устанавливают накладки, затворные рамы, возвратные пружины, идет сборка спускового механизма. На контрольном пункте проверяется правильность операций - соединение деталей, сличаются серийные номера и калибр, оружие тестируют на запирание специальными шайбами. Лазером наносится маркировка.





После карабины упаковывают в ящики - по 10 штук. На каждый "ствол" предусмотрено по четыре магазина на 30 патронов и паспорт на русском и английском языках.









Грандиозности и размаха нет, но если пересчитать уже готовую тару с оружием, то становится понятно, что карабинов в этом здании может хватить, чтобы вооружить каждого жителя Станьково.





Все, что в Беларуси пока не делается, изготавливается по кооперации у партнеров "БСВТ - новые технологии". "На нашей производственной базе имеется механический участок, где выпускаются заготовки деталей и узлов. Те комплектующие, которые пока не делаем самостоятельно, мы получаем от наших партнеров. Все прибывает сюда, и процесс начинается со сборки частей механизма стрелкового оружия, затем осуществляем крупноузловые сборки, ну а в завершение собираем непосредственно карабин, который упаковываем и отправляем нашим партнерам согласно контракту", - говорит руководитель проекта по организации производства стрелкового оружия ООО "БСВТ - новые технологии" Александр Рум.





Он отмечает важность проверки качества оружия: "Личную ответственность у нас за сборку оружия несет тот, кто его собирал, проверял и упаковывал. Цепочку можно отследить полностью, вплоть до того, кому это оружие было поставлено. Документация хранится 50 лет".





По словам Александра Рума, на сегодняшнем этапе на мощностях ООО "БСВТ - новые технологии" производятся карабины VSK-100 и VSK-100BP калибра 7,62 мм, а также несколько видов служебно-гражданского оружия. В перспективе планируется развернуть производство снайперских винтовок.









Белорусское оружие, в том числе снайперскую винтовку, смогли протестировать бойцы спецподразделения МВД "Алмаз". После стрельбы из служебно-гражданского карабина 12-го калибра было отмечено, что он вполне подходит для штурмовых групп, а VSK-100BP, который выполнен по схеме bullpup, имеет отличную развесовку и использует патроны 7,62х39 мм, может пригодиться при работе из-под щита. Он также может быть полезен при проведении спецопераций в условиях плотной городской застройки или где неудобно держать оружие двумя руками - из такого автомата можно стрелять с одной руки.





Белорусская снайперская винтовка также прошла тест. "Количество патронов в магазине - 10 штук. Есть пожелание увеличить их число до 15, а так, если сравнивать с отдачей СВД (снайперская винтовка Драгунова. - Прим. БЕЛТА), то здесь за счет чуть более короткого ствола и особенностей конструкции отдача помягче", - поделился своими впечатлениями боец "Алмаза".





С 2017 года ГВТУП "Белспецвнештехника" с дочерним предприятием ООО "БСВТ - новые технологии" ведут работы по созданию в Беларуси производств стрелкового оружия и боеприпасов. Сборка оружия уже налажена на предприятии в Дзержинском районе, а под Оршей запущено производство отечественных патронов.









ФОТО автора и ООО "БСВТ - новые технологии".



