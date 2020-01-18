Иран передаст Украине черные ящики сбитого под Тегераном самолета

Источник материала: Вороновская газета





Бортовые самописцы сбитого по ошибке под Тегераном самолета Boeing 737 будут отправлены в Украину.

Такую информацию сегодня озвучил глава отдела расследования происшествий Организации гражданской авиации Ирана Хасан Резайефар.

«Мы повторно провели консультации с украинскими экспертами и подтвердили, что черные ящики в Иране расшифровать невозможно, — цитирует его слова агентство Tasnim. — Согласно пожеланиям Украины, бортовые самописцы будут отправлены в эту страну».

Специалист добавил, что при помощи экспертов из Франции, Канады и США черные ящики попробуют расшифровать в Киеве. Если эта попытка не увенчается успехом, бортовые самописцы будут отправлены во Францию.

https://www.belta.by/