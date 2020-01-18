Дарья Санько из Юратишек победила в «Скарбонке талентаў»

Источник материала: Ивьевский край

Учащаяся художественного отделения Юратишковской детской школы искусств Дарья Санько (учитель Ольга Чернышева) стала лауреатом І степени в номинации «декоративно-прикладное искусство» в І Международном конкурсе искусств «Скарбонка талентаў», который прошел в начале января 2020 года в г. Марьина Горка.

Дарья под руководством учителя О. Чернышовой выполнила работу в традиционной технике росписи по стеклу – процарапывание. Это вторая работа девушки, которая называется «Павлин». Первая была представлена на региональном конкурсе «Хрустальная снежинка», который проходил в конце минувшего года на базе нашего района.

Поздравляем талантливую девушку и ее руководителя!













И. БУТУРЛЯ.