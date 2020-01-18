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«Наши дети»: многодетной семье из Минской области подарили автомобиль
18.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Многодетной семье из Минской области подарили автомобиль. Так завершилась благотворительная акция «Наши дети», которая проходила в Беларуси. К участию присоединились сотни чиновников, волонтеров, бизнесменов и деятелей культуры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
Они отмечают 10 дней рождения в год! Андрей и Елена Божановы растят пятерых своих и столько же приемных детей. Елена раньше работала в детском доме. Говорит, хотелось забрать к себе всех. Теперь мама – официальная работа Елены. Она – родитель-воспитатель. Внимание уделяет всем.
«Один сын занимается профессионально боксом. Остальные дети – еще любители. Данила у нас рисует хорошо, с папой соломоплетением занимается. Катя вот у нас тоже хочет соломкой заняться. Вяжет она у нас», – поделилась Елена.
Теперь успевать на занятиях в кружках и секциях станет проще. Да и мечта о путешествиях стала ближе. Благодаря акции «Наши дети» семья получила от мецената новый вместительный автомобиль.
В Минской области – 48 домов семейного типа, где воспитывают своих и приемных детей. Скоро и у них появится свой транспорт.
Акция «Наши дети» в этот раз стала масштабной: собрать удалось более 600 тысяч долларов, подарки отправили в 120 учреждений: детские дома, школы-интернаты.
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Благотворительная акция в этот раз стала масштабной: собрать удалось более 600 тысяч долларов, подарки отправили в 120 учреждений
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