«Наши дети»: многодетной семье из Минской области подарили автомобиль

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Многодетной семье из Минской области подарили автомобиль. Так завершилась благотворительная акция «Наши дети», которая проходила в Беларуси. К участию присоединились сотни чиновников, волонтеров, бизнесменов и деятелей культуры, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

Они отмечают 10 дней рождения в год! Андрей и Елена Божановы растят пятерых своих и столько же приемных детей. Елена раньше работала в детском доме. Говорит, хотелось забрать к себе всех. Теперь мама – официальная работа Елены. Она – родитель-воспитатель. Внимание уделяет всем.

«Один сын занимается профессионально боксом. Остальные дети – еще любители. Данила у нас рисует хорошо, с папой соломоплетением занимается. Катя вот у нас тоже хочет соломкой заняться. Вяжет она у нас», – поделилась Елена.

Теперь успевать на занятиях в кружках и секциях станет проще. Да и мечта о путешествиях стала ближе. Благодаря акции «Наши дети» семья получила от мецената новый вместительный автомобиль.

«Определенные были пожелания у Елены Дмитриевны – старшего сына отдать в нашу школу олимпийского резерва. На самом деле очень способный мальчик. Со всеми теми показателями, которые ему позволяют учиться, я думаю, что он станет настоящим спортсменам. Ну, и мы спросили, есть ли машина?», – рассказал председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

В Минской области – 48 домов семейного типа, где воспитывают своих и приемных детей. Скоро и у них появится свой транспорт.

«Самое главное – говорить и делать. То, что касается Минской области, хотя бы давайте начнем с Минской области. Говорить про масштабы страны, наверное, было бы не очень правильно. А 48 домов – это тоже не мало. Но уже осталось 47», – заявил бизнесмен Павел Топузидис.

Акция «Наши дети» в этот раз стала масштабной: собрать удалось более 600 тысяч долларов, подарки отправили в 120 учреждений: детские дома, школы-интернаты.



Благотворительный марафон «Наши дети» впервые прошел в 1995 году по инициативе Александра Лукашенко.

