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Топ фанатских перформансов прошедшего чемпионата Беларуси, которые украшали матчи
Источник материала: Tut.by
Прошедший чемпионат Беларуси по футболу подарил болельщикам не только нового чемпиона из Бреста, но и много ярких фанатских перфомансов, которые стали настоящим украшением матчей.
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