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Топ фанатских перформансов прошедшего чемпионата Беларуси, которые украшали матчи

18.01.2020 20:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прошедший чемпионат Беларуси по футболу подарил болельщикам не только нового чемпиона из Бреста, но и много ярких фанатских перфомансов, которые стали настоящим украшением матчей.

Проект «Родны футбол» собрал самые яркие в одно видео, чтобы мы могли снова насладиться ими.

 
Теги: Брест
 
 
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Проект «Родны футбол» представляет самые яркие перформансы уходящего года.
 
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