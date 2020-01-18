Топ фанатских перформансов прошедшего чемпионата Беларуси, которые украшали матчи

Источник материала: Tut.by

Прошедший чемпионат Беларуси по футболу подарил болельщикам не только нового чемпиона из Бреста, но и много ярких фанатских перфомансов, которые стали настоящим украшением матчей.

Проект «Родны футбол» собрал самые яркие в одно видео, чтобы мы могли снова насладиться ими.