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Температура как в конце марта. Синоптики рассказали о погоде на неделю
Источник материала: СТВ
Синоптики не обнадеживают: мороз и снег и на предстоящей неделе останутся в режиме ожидания. В понедельник страна окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь по северу республики скажется влияние фронтальной системы. К середине недели погодой в Беларуси будут править атмосферные фронты, смещающиеся с северо-запада Европы, рассказали в программе
Елена Ходачинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:
Смотрите ниже подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам
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Синоптики не обнадеживают: мороз и снег и на предстоящей неделе останутся в режиме ожидания. В понедельник страна окажется в области повышенного атмосферного...
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