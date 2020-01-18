ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

18.01.2020 19:54 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратилась многодетная семья Шупегиных из Чериковского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их переселили из большого дома в маленькое общежитие. Обещали только на время ремонта – казалось бы ничего, можно и подождать – но все затянулось. Семья с тремя детьми уже пять месяцев ютится на 20 квадратных метрах и платит за них по 200 рублей в месяц. И столько же выставляется по счету за дом. В котором, к слову, семья не живет и даже не прописана.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

В ситуации разбиралась Ирина Недобоева.

В семье Шупегиных из агрогородка Веремейки трое детей. Глава семейства Андрей работает на железной дороге, супруга Кристина – в местном хозяйстве. Две дочери и сын учатся в школе, которую видно из окон общежития. И все бы хорошо, да только сюда многодетная семья переехала вынуждено. С прежнего места жительства им пришлось экстренно съехать.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Андрей Шупегин, житель агрогородка Веремейки:
Здесь мы жили до сентября, нас попросили выселиться для ремонта дома. Дом стоит, пустует, здесь никто не живет, ремонта как такового здесь не было. Я готов сам взять инструменты и начать делать ремонт, но нам это запрещают.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Ирина Недобоева, корреспондент:
В этом доме многодетные Шупегины жили почти 8 лет. Здесь три большие комнаты, кухня, есть даже свой огород. Сейчас семья с тремя маленькими детьми вынуждена ютиться в общежитии на 20 квадратных метрах с общей кухней и санузлом.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Сюда Шупегиных пустили пожить временно. Прежние жильцы его не приватизировали, потому дом – собственность Чериковского жилкоммунхоза. После приезда комиссии его признали аварийным и непригодным для жилья. Шупегиных переселили в общежитие.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Кристина Шупегина, жительница агрогородка Веремейки:
Хотя по итогу воды горячей нет. Когда погода холодная – холодно в общежитии. 20 квадратных метров, многодетная семья, пять человек проживает. Как здесь жить? Космическая сумма за оплату. То есть работать и платить за одну общагу?

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Кристина искренне негодует: несмотря на моду жить в городе, молодые родители даже слышать не хотят о переезде. В родном агрогородке все устраивает – кроме разве что жилья. По словам Кристины, выселяя их из дома, жилкоммунхоз бил в грудь, что это временно, и после ремонта через месяц-другой семья сюда вернется. Время идет, а работы по старому адресу так и не начались.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Последней каплей стали две жировки: 200 рублей за общежитие и столько же за дом. Хотя по факту Шупегины там сейчас не живут и даже не прописаны.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Татьяна Белисова, юрисконсульт Чериковского жилкоммунхоза:
Мы уже разобрались. Квитанция на дом выбита автоматически. Ситуация исправлена, оплачивать за дом им не нужно.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

По словам зампреда Чериковского райисполкома, семья Шупегиных возглавляет очередь нуждающихся в жилье в Веремейках. Сложившая ситуация на особом контроле. Вопрос с предоставлением собственных квадратных метров многодетным обещают решить уже в ближайшее время.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Михаил Космачев, заместитель председателя Чериковского райисполкома:
Два варианта решения. Это ремонт дома, в котором они проживали, с последующим заселением. Второй вариант – это строительство жилья по 240-му указу.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Оплата за общежитие в размере 200 рублей тоже дело поправимое, говорят коммунальщики. В блоке общежития у Шупегиных не установлены индивидуальные счетчики на воду и электричество, а это может значительно снизить итоговую сумму оплаты. А пока многодетные Шупегины продолжают ютится в маленьком общежитии с надеждой на собственные квадратные метры.

Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья

Ваша новость тоже может стать поводом для сюжета. Звоните по телефонам горячей линии СТВ 290-66-00 или 1-600-700. Наши корреспонденты готовы выехать на место событий.

Люди в материале: Андрей Шупегин, Ирина Недобоева, Кристина Шупегина, Татьяна Белисова, Михаил Космачев
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратилась многодетная семья Шупегиных из Чериковского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Хоккеист минского «Динамо» накормил вратаря драниками, но забросить буллит не смог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

17.01.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика