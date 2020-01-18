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Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратилась многодетная семья Шупегиных из Чериковского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Их переселили из большого дома в маленькое общежитие. Обещали только на время ремонта – казалось бы ничего, можно и подождать – но все затянулось. Семья с тремя детьми уже пять месяцев ютится на 20 квадратных метрах и платит за них по 200 рублей в месяц. И столько же выставляется по счету за дом. В котором, к слову, семья не живет и даже не прописана.
В семье Шупегиных из агрогородка Веремейки трое детей. Глава семейства Андрей работает на железной дороге, супруга Кристина – в местном хозяйстве. Две дочери и сын учатся в школе, которую видно из окон общежития. И все бы хорошо, да только сюда многодетная семья переехала вынуждено. С прежнего места жительства им пришлось экстренно съехать.
Андрей Шупегин, житель агрогородка Веремейки:
Ирина Недобоева, корреспондент:
Сюда Шупегиных пустили пожить временно. Прежние жильцы его не приватизировали, потому дом – собственность Чериковского жилкоммунхоза. После приезда комиссии его признали аварийным и непригодным для жилья. Шупегиных переселили в общежитие.
Кристина Шупегина, жительница агрогородка Веремейки:
Кристина искренне негодует: несмотря на моду жить в городе, молодые родители даже слышать не хотят о переезде. В родном агрогородке все устраивает – кроме разве что жилья. По словам Кристины, выселяя их из дома, жилкоммунхоз бил в грудь, что это временно, и после ремонта через месяц-другой семья сюда вернется. Время идет, а работы по старому адресу так и не начались.
Последней каплей стали две жировки: 200 рублей за общежитие и столько же за дом. Хотя по факту Шупегины там сейчас не живут и даже не прописаны.
Татьяна Белисова, юрисконсульт Чериковского жилкоммунхоза:
По словам зампреда Чериковского райисполкома, семья Шупегиных возглавляет очередь нуждающихся в жилье в Веремейках. Сложившая ситуация на особом контроле. Вопрос с предоставлением собственных квадратных метров многодетным обещают решить уже в ближайшее время.
Михаил Космачев, заместитель председателя Чериковского райисполкома:
Оплата за общежитие в размере 200 рублей тоже дело поправимое, говорят коммунальщики. В блоке общежития у Шупегиных не установлены индивидуальные счетчики на воду и электричество, а это может значительно снизить итоговую сумму оплаты. А пока многодетные Шупегины продолжают ютится в маленьком общежитии с надеждой на собственные квадратные метры.
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Впятером на 20 метрах. Семью переселили на время ремонта, но назад возвращать не спешат, и плату берут за оба жилья
Новости Беларуси. На горячую линию нашего телеканала обратилась многодетная семья Шупегиных из Чериковского района, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
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