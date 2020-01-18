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Вирджил Абло показал осеннюю коллекцию Louis Vuitton

18.01.2020 20:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Показ проходил в садах Тюильри

Вирджил Абло показал осеннюю коллекцию Louis Vuitton
Фото: Vogue
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Американский модельер-бунтарь представил свою четвертую по счету коллекцию для бренда Louis Vuitton в должности креативного директора бренда: осень/зима - 2020. Об этом пишет Vogue.

Показ проходил в ресторане Carre du Sanglier в саду Тюильри. Приглашением на шоу служили огромные настенные часы с логотипом.
Декорациями послужило нарисованное на стенах и потолке облачное небо. Посреди зала было установлено огромное дерево, модели спускались по лестнице в облака, а подиум украшали огромные ножницы, катушки с нитками, топор, малярная кисть, карандаши и прочие "инструментов торговли", как их назвал сам дизайнер.

Таким Абло представляет "Рай на Земле" - именно так он назвал шоу и саму представленную коллекцию.

Модели выходили в костюмах и пальто с рюшами, в рубашках с кружевными вырезами, меховых пальто, а на финал Абло приберег костюмы с облачным принтом. Цветовая гамма вполне сдержанная: серый, коричневый, черный и голубой. И неожиданно - ярко-розовый.

Фото: Louis Vuitton

Образы дополнили представленные в новых цветовых решениях дорожные сумки, саквояжи, каркасные чемоданы и клатчи с монограммой LV.
 
 
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