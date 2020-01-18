Хоккеист минского «Динамо» накормил вратаря драниками, но забросить буллит не смог

Источник материала: Tut.by

Хоккеист минского «Динамо» Вячеслав Грецкий в мастер-шоу, которое проходит в рамках Матча звезд КХЛ, накормил вратаря «Спартака» Юлиуса Гудачека драниками.



Фото: Юрий Кузьмин, khl.ru

В рамках конкурса буллитеров Грецкий подъехал к Гудачеку в соломенной шляпе джерси с национальным орнаментом, покормил голкипера, а затем исполнил буллит. Правда, забросить не смог.

«Забивать было неудобно, хорошо, что бросил, а так еле доехал. Если честно, сердце колотилось, думал оно остановится на старте! Потом уже успокоился. Наш пресс-атташе как-то пообещал, что накормим драниками вратаря, вот я и выполнил обещание. Юлиус ничего не сказал, но раз съел, значит вкусные получились. Моя команда точно смотрит сейчас Матч Звезд, видел, что в нашей группе об этом уже писали», — приводит слова Грецкого официальный сайт минского «Динамо».

Напомним, что Вячеслав Грецкий попал на Матч звезд зрительским голосованием благодаря акции болельщиков минского «Динамо».

Фанатов привлекла созвучность фамилии с именитым Уэйном Гретцки. Примечательно, что Вячеслав выходит на лед под тем же №99.

В этом сезоне форвард провел за команду 14 матчей, набрав 2 (0+2) очка по системе «гол+пас».