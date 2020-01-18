Барановичский район отпраздновал 80-летие. Кому и какие достались награды?

Источник материала: Виртуальный Брест

Торжественное и яркое мероприятие состоялось в Мирском доме культуры.







Поздравить Барановичский район с юбилеем прибыли почетные гости, делегации города Барановичи, Несвижского, Новогрудского, Кореличского районов, Российской Федерации, Республики Молдова, депутаты, духовенство, ветераны труда, общественные организации, известные земляки, заслуженные люди района.







С приветственным словом ко всем присутствующим обратился председатель Барановичского райисполкома Василий Хватик:

– В первую очередь день рождения района – праздник тех, кто его создавал. Мы перевернули восьмидесятую страницу нашей истории, но впереди еще много работы. Сегодня наша задача ‒ не только продолжить и сохранить традиции, историю нашего края, но и создать новые направления в социально-экономическом и культурном развитии района, – подчеркнул Василий Михайлович. – Желаю родной земле стабильности и процветания, а всем жителям – крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия!





За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социально-экономическое развитие района звание «Почетный гражданин Барановичского района» было присвоено:



НАДЕЖДЕ АЛЕКСАНДРОВНЕ ЕГОРОВОЙ, директору «СтоловичиАгро», которая 18 лет руководит хозяйством. Под ее руководством наибольшее развитие получила молочная отрасль. Построены молочно-товарные комплексы, а старые фермы модернизированы и переоборудованы;



АНАТОЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ КОКАШУ, ветерану труда, который 18 лет возглавлял совхоз-комбинат «Мир». Под руководством Анатолия Николаевича проведена реконструкция комплекса, что позволило «Миру» остаться на плаву и показывать достойные результаты;



ЛЮДМИЛЕ АРКАДЬЕВНЕ ПЕТРОВОЙ, заведующей Подгорновской амбулаторией врача общей практики Барановичской городской поликлиники № 3. Более 30 лет Людмила Аркадьевна посвятила медицине. Смогла найти подход к каждому пациенту, вовремя и профессионально оказать помощь;



ЛЕОНИДУ ФЕДОНОВИЧУ КОВАЛЕВУ, ветерану труда, который 35 лет руководил сельскохозяйственным производственным кооперативом «Агрофирма «Заря». Имеет два ордена Трудового Красного Знамени, орден Дружбы народов, золотую медаль «За достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР». Внедрил в хозяйстве современные и прибыльные технологии по производству, заготовке и переработке сельскохозяйственной продукции.



Почетные грамоты Национального собрания Республики Беларусь вручены:



МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ ПОЛУЯНУ, первому заместителю председателя райисполкома – начальнику управления по сельскому хозяйству и продовольствию;



ВИКТОРУ ИОСИФОВИЧУ РАКУТЮ, директору ОАО «Барановичский молочный комбинат».



Почетной грамотой Брестского областного Совета депутатов награждены:



СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ МИХАЛЬЦЕВИЧ, ветеран труда, ‒ за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в музыкально-эстетическое воспитание подрастающего поколения. Сергей Федорович более 40 лет проработал в отделе культуры директором Новомышской детской школы искусств. За время его работы трем коллективам было присвоено звание «народный», «образцовый». В настоящее время является аккомпаниатором хора районной ветеранской организации «Надежда».



СТАНИСЛАВА ВЛАДИМИРОВНА КОВАЛЕНКО, ветеран труда. Она более 40 лет проработала председателем Малаховецкого сельского исполнительного комитета. Старалась наладить контакт с каждым жителем, вникала в суть проблем и старалась помочь.



Грамотой Брестского областного исполнительного комитета награждены:



НИНА СТЕПАНОВНА НАУМЧИК, ветеран труда, более 14 лет возглавляла отдел образования Барановичского райисполкома. Под руководством Нины Степановны отдел неоднократно занимал призовые места в областном конкурсе на лучший район по решению задач развития образования, в областном смотре-конкурсе на лучшую организацию социального партнёрства. Являлась председателем районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», а также районной организации «Фонд Мира».



ЛЕОНИД ФЕДОНОВИЧ КОВАЛЁВ, ветеран труда. Перенимать опыт талантливого руководителя по применению передовых технологий в хозяйстве приезжали руководители и специалисты не только со всей Беларуси, но и со всего СССР. Колхоз «Заря» много лет подряд имел свою экспозицию на ВДНХ СССР в Москве.



Благодарственное письмо Брестского областного исполнительного комитета вручено:



ВЯЧЕСЛАВУ ГРИГОРЬЕВИЧУ БОГУШУ, инструктору-методисту по спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работе Барановичского районного физкультурно-спортивного клуба «Надежда». Вячеслав Григорьевич ‒ мастер спорта Республики Беларусь по многоборью «Здоровье». В 2009 году ему было присвоено почетное звание «Человек года» в области физической культуры и спорта, в 2012 году – «Человек года Брестской области» в области образования;



НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ ФЕДЬКО, заведующему Барановичской городской поликлиникой № 3 учреждения здравоохранения «Барановичская центральная поликлиника». Под руководством Николая Николаевича поликлиника успешно развивается, созданы врачебные бригады, которые осуществляют выездные формы работы на районе по проведению медицинских осмотров, консультаций и других видов обследования.