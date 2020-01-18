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Перелётные птицы досрочно возвращаются в Беларусь. Что будет с ними, если похолодает, и нужно ли их подкармливать?
Источник материала: СТВ
В Беларусь возвращаются перелётные птицы. Очевидцы заметили над Брестом стаи белолобых гусей. Хотя, как правило, такая миграция им свойственна лишь в марте.
Также отметились у нас и серые журавли, которые в последние годы всё чаще вместо юга зимуют в Западной Европе. С остановкой в Беларуси, рассказали в программе
Семён Левый, специалист по природоохранным вопросам ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны»:
Но иногда серый журавль может питаться и зерном, в некоторых, например, агроусадьбах даже подкармливают тех журавлей, которые недалеко гнездятся. Будем надеяться, что каких-то серьёзных похолоданий, которые остановят ход этой весны, не будет.
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Перелётные птицы досрочно возвращаются в Беларусь. Что будет с ними, если похолодает, и нужно ли их подкармливать?
В Беларусь возвращаются перелётные птицы. Очевидцы заметили над Брестом стаи белолобых гусей. Хотя, как правило, такая миграция им свойственна лишь в марте. ...
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