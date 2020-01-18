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Кафе-пиццерия «Pizza Smile» разместится в здании «Приорбанка»
Источник материала: Lida.Info
В здание «Приорбанка» переезжает «Pizza Smile», таким образом, в центре Лиды станет одной пиццерией больше. Планируется, что она откроется в марте.
15 января был последним днем, когда «Pizza Smile» работала по прежнему адресу – в гипермаркете «Евроопт». Ныне она закрыта, но у посетителей этого заведения осталась возможность заказать еду с доставкой на дом.
На месте «Pizza Smile» в гипермаркете по Красноармейской разместится одна из точек ресторанов быстрого питания KFC.
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В здание «Приорбанка» переезжает «Pizza Smile», таким образом, в центре Лиды станет одной пиццерией больше. Планируется, что она откроется в марте. 15 января был...
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