В Крещенский сочельник прихожане храма освятили воду

Источник материала: Ивьевский край

Крещение Господне — один из главных праздников христианства. Отмечается он 19 января.

Это не только важнейшее таинство верующих, но и множество интересных обычаев. Один из самых древних церковных праздников в 2020-м отмечается в воскресенье, 19 января. Крещение Господне или Богоявление относится к двунадесятым праздникам: это события, которые догматически тесно связаны с земной жизнью Иисуса Христа. Праздник установлен в честь одного из главных событий евангельской истории — крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Во время обряда на Иисуса сошел святой дух в виде голубя, а глас с небес произнес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». После таинства Иисус Христос на 40 дней ушел в пустыню, где дьявол пытался его искусить. Иисус крестился в 30 лет, и с этого момента началась его миссия не земле.

Подобно Иисусу христиане теперь проходят через обряд крещения. Это очищает душу и приближает к Богу.

Два дня в году — накануне (Крещенский сочельник) и в день Крещения священники освящают воду. Святая вода, по приданию Церкви, способна исцелять больных, ею также окропляют дома.

18 января, в 17 часов вечера началось Богослужение в храме святого мученика младенца Гавриила Белостокского в Ивье. В Крещенский сочельник, как и каждый год, много прихожан пришли в храм, чтобы освятить воду, принести ее домой, угостить родных и близких и поставить сосуд на целый год в одном из уголков дома. Крещенская вода, которая (доказано исследованиями) во время освящения даже меняет свою молекулярную формулу, будет согревать и дом, и домочадцев, помогать преодолевать болезни и всяческие напасти.







