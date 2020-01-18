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Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят

18.01.2020 21:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Завершился открытый чемпионат Республики Беларусь по теннису. В заключительный соревновательный день медали разыграли женщины в парном и одиночном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят

Финал в одиночке, где встретились Шалимар Тальби и Ангелина Калета, получился зрелищным: первый сет уверенно взяла Тальби 6:1, а вот за второй шла напряженная борьба. На тай-брейке победу все-таки вырвала Тальби.

Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят

Шалимар Тальби, чемпионка Республики Беларусь по теннису:
Я настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят. То есть свою подачу подать в нужное место, а там у меня уже комбинация готова. Принять мне было главное плотно, в глубину принять. В принципе, в розыгрыше я уже знала, что делать – то есть на этих двух компонентах, наверное.

В этот раз Ангелина намного стабильнее играла, намного чище. Но и я уже по-другому играю, тоже чище и тоже стабильнее.

Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят

В 2020 году турнир прошел в новом формате: сетку квалификации расширили до 32 участников.

Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят

Люди в материале: Шалимар Тальби
 
 
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Новости Беларуси. Завершился открытый чемпионат Республики Беларусь по теннису. В заключительный соревновательный день медали разыграли женщины в парном и...
 
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