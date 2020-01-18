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Чемпионка Беларуси по теннису: настраивалась именно на мячи, которые от меня зависят
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Завершился открытый чемпионат Республики Беларусь по теннису. В заключительный соревновательный день медали разыграли женщины в парном и одиночном разрядах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Финал в одиночке, где встретились Шалимар Тальби и Ангелина Калета, получился зрелищным: первый сет уверенно взяла Тальби 6:1, а вот за второй шла напряженная борьба. На тай-брейке победу все-таки вырвала Тальби.
Шалимар Тальби, чемпионка Республики Беларусь по теннису:
В этот раз Ангелина намного стабильнее играла, намного чище. Но и я уже по-другому играю, тоже чище и тоже стабильнее.
В 2020 году турнир прошел в новом формате: сетку квалификации расширили до 32 участников.
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Новости Беларуси. Завершился открытый чемпионат Республики Беларусь по теннису. В заключительный соревновательный день медали разыграли женщины в парном и...
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