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Кореличский краеведческий музей запускает акцию «Твой вклад в летопись родной земли»

19.01.2020 — Разное | Полымя  
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Источник материала: Полымя

Кореличский краеведческий музей запускает акцию «Твой вклад в летопись родной земли»

Уважаемые жители г.п. Кореличи и Кореличского района!

В преддверии 80–летнего юбилея Кореличского района с 21 января по 30 октября 2020 года УК «Кореличский районный краеведческий музей» объявляет акцию «Твой вклад в летопись родной земли».

Если у вас дома есть старые фотографии, документы, книги, значки, медали, монеты, предметы одежды, аксессуары, музыкальные инструменты, пластинки, картины, изделия декоративно-прикладного искусства, посуда, детские игрушки, предметы быта, которыми пользовались ваши родители, бабушки и дедушки, музей с радостью и благодарностью примет их в дар.

В качестве экспонатов могут быть предоставлены предметы самого разного типа.

Также музей примет в дар электронные копии, фотографии и документы, касающиеся истории Кореличского района.

Став музейными предметами, эти вещи получат новую жизнь, будут представлены на выставках и в экспозициях.

Акция поможет разнообразить музейные коллекции, будет способствовать популяризации музейной деятельности, участники смогут ощутить сопричастность к истории родного края, что окажет положительное влияние на нравственное развитие и воспитание подрастающего поколения. К слову, имя дарителя занесут в книгу поступления фондов музея. Таким образом, каждый желающий сможет оставить благородный след в истории Кореличского района.

Посетители смогут увидеть новую выставку, составленную из подаренных экспонатов.

Также среди участников акции будет проведен конкурс по номинациям: «Один из первых» (первый переданный в дар предмет), «Экспонат эпохи» (предмет с наиболее ранней датировкой), «Экспонат-легенда» (предмет с самой интересной историей), «Раритет» (самый уникальный предмет), а также «Энтузиаст» (выигрывает даритель, передавший в музей наибольшее количество предметов). Победителей в номинациях ожидают специальные призы!

Приглашаем к участию всех, кто неравнодушен к истории и культуре Кореличского района и готов внести личный вклад в пополнение музейных коллекций.

Заранее благодарны!

Ждем Вас по адресу: г.п. Кореличи, ул. Советская, д. 19 с 09.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00 (в будние дни).

Справки по телефону: 8 (0 1596) 7-35-75.

УК «Кореличский районный краеведческий музей»

 
 
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Уважаемые жители г.п. Кореличи и Кореличского района! В преддверии 80–летнего юбилея Кореличского района с 21 января по 30 октября 2020
 
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