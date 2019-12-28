Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.

В Солигорске ёлочные базары открыты в четырёх точках:



— ул. Ленина, район магазина «Универмаг «Солигорск», пешеходная зона. Время работы — с 10:00 до 19:00.



— ул. Октябрьская, площадка в районе ресторана быстрого обслуживания «Гудзон». Время работы — с 10:00 до 19:00.



— ул. Л. Комсомола, остановка в районе магазина «Грин». Время работы — с 10:00 до 19:00.



— Рынок «Октябрьский». Время работы — с 10:00 до 15:00 (24, 26, 28, 29 и 31 декабря).



31 декабря нужно будет поторопиться, ведь базары будут работать только до 13.00. Солигорчанам предлагаются ёлки различных размеров. Цена зависит от высоты дерева:



— ели до 0,5 метра — 8 рублей;

— 0,6 -1 метра — 10 рублей;

— 1,1-2 метра – 15 рублей;

— 2,1 -3 метра – 25 рублей;

— 3,1-4 метра — 40 рублей.



Можно приобрести также новогодние деревья в пластиковых емкостях (15-20 рублей) и в кадках (75-80 рублей).

