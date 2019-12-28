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Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
19.01.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
28 декабря 2019 16:59 972
Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
Сезон продажи новогодних деревьев открыт. С 23 декабря в Солигорске открылись ёлочные базары. Ёлки можно будет купить даже в предновогодний день. Ёлочные базары будут работать до 31 декабря. Продажу новогодних деревьев производит «Старобинский лесхоз».
В Солигорске ёлочные базары открыты в четырёх точках:
Спешите за новогодними елками — атрибутами праздника!
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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28 декабря 2019 16:59 972 Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ. ...
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