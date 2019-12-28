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Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.

19.01.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


28 декабря 2019 16:59 972

Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: Ксения Молчанова.

Сезон продажи новогодних деревьев открыт. С 23 декабря в Солигорске открылись ёлочные базары. Ёлки можно будет купить даже в предновогодний день. Ёлочные базары будут работать до 31 декабря. Продажу новогодних деревьев производит «Старобинский лесхоз».

Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.

В Солигорске ёлочные базары открыты в четырёх точках:

— ул. Ленина, район магазина «Универмаг «Солигорск», пешеходная зона. Время работы — с 10:00 до 19:00.

— ул. Октябрьская, площадка в районе ресторана быстрого обслуживания «Гудзон». Время работы — с 10:00 до 19:00.

— ул. Л. Комсомола, остановка в районе магазина «Грин». Время работы — с 10:00 до 19:00.

— Рынок «Октябрьский». Время работы — с 10:00 до 15:00 (24, 26, 28, 29 и 31 декабря).

31 декабря нужно будет поторопиться, ведь базары будут работать только до 13.00. Солигорчанам предлагаются ёлки различных размеров. Цена зависит от высоты дерева:

— ели до 0,5 метра — 8 рублей;
— 0,6 -1 метра — 10 рублей;
— 1,1-2 метра – 15 рублей;
— 2,1 -3 метра – 25 рублей;
— 3,1-4 метра — 40 рублей.

Можно приобрести также новогодние деревья в пластиковых емкостях (15-20 рублей) и в кадках (75-80 рублей).

Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.
Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ.

Спешите за новогодними елками — атрибутами праздника!

Подготовила Светлана АРХИПОВА.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
 
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28 декабря 2019 16:59 972 Почём в Солигорске ёлки и где их купить? ФОТОФАКТ. ...
 
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