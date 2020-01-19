19 января – День спасателя. Поздравления с профессиональным праздником

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Уважаемые сотрудники службы спасения Минской области!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Слова вашего девиза — «Профессионализм, отвага и честь» — в полной мере отражают главные качества, присущие спасателям Минщины. Каждый день вы приходите на помощь людям, попавшим в беду, ликвидируете аварии и пожары, последствия природных катаклизмов, проводите огромную работу по профилактике чрезвычайных ситуаций.

Дело, которому вы посвятили жизнь, требует от вас постоянной концентрации сил, готовности в любой момент подверг-нуть себя опасности.

Это вызывает глубокое уважение общества к вашей службе.

Желаю всем вам, а также ветеранам МЧС, и впредь достойно нести почетное звание спасателя.

Крепкого вам здоровья, благополучия, понимания и поддержки близких людей.

С праздником!

Председатель Минского

областного

исполнительного комитета А.Г. Турчин.





Уважаемые ветераны пожарной службы, служащие районного отдела по чрезвычайным ситуациям!

Несвижский районный исполнительный комитет и районный Совет депутатов искренне поздравляют вас с профессиональным праздником — Днем спасателя.

Трудно переоценить значимость миссии, которой вы посвятили свою жизнь. Спасатели Несвижчины неоднократно доказывали свое высокое мастерство и эффективность в экстремальных ситуациях: вы первыми направлялись туда, где людям требовалась помощь — из огня пожаров, искореженных транспортных средств, разрушенных строений освободили десятки людей.

Ежедневно соприкасаясь с чужой бедой, вы не черствеете душой. Спасибо вам за самоотверженный труд и верность долгу.

Желаем каждому из вас счастья, благополучия и успехов!

Пусть 2020-й год как можно реже испытывает вас на прочность!