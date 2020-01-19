ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год подвели в Пинском РОВД

19.01.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>
Итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год подвели в Пинском РОВД

Награду из рук начальника Пинского РОВД Сергея Козака получает член добровольной дружины Госавтоиспекции Александр Селюжицкий

В Пинском РОВД состоялось расширенное  совещание, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника УВД Брестского облисполкома, начальник милиции общественной безопасности Александр Кисель, председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич и его заместитель Дмитрий Полховский, Пинский межрайонный прокурор, старший советник юстиции Руслан Кравчук, исполняющий обязанности председателя суда Пинского района и города Пинска Иван Корец, начальник Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Дмитрий Лира.

В прошедшем году оперативная обстановка на территории района не отличалась напряженностью, была стабильной и управляемой. Принимаемые Пинским РОВД во взаимодействии с другими субъектами профилактики меры позволили добиться уменьшения регистрируемых преступлений. Так, по сравнению с 2018 годом количество преступлений по линии всех служб уменьшилось с 367 до 364, а по направлениям деятельности уголовного розыска – с 239 до 202.

Не было допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий во время проведения на территории района политических (в том числе выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь), общественно-культурных, спортивных и других мероприятий. Была обеспечена безопасность граждан.

Предпринимаемые меры профилактического и превентивного характера способствовали уменьшению количества преступлений  в общественных местах, а также преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними или с их участием, а также совершенных группой лиц. Значительно меньше было совершено грабежей. Уменьшилось число краж имущества, в том числе краж из квартир, частных и дачных домов. Не допущено изнасилований и разбоев. Улучшены результаты по установлению лиц, причастных к совершению преступлений по линии уголовного розыска. Значительно эффективнее сработали сотрудники РОВД в выявлении уголовно наказуемых деяний в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, погибших в них и раненых людей. Не допущено ДТП с участием детей.

По традиции, на оперативном совещании в торжественной обстановке вручили награды лучшим сотрудникам и гражданам, которые оказывают содействие милиции. Так, благодарностью Пинского РОВД поощрены член добровольной дружины Городищенского сельисполкома Дмитрий Гаврилович и член добровольной дружины Госавтоинспекции Александр Селюжицкий.

Медалью «За безупречную службу» 3 степени награждены старший инспектор по учетно-регистрационной работе группы информационного обеспечения Евгений Шашко, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Николай Колесникович и участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Василий Пархомчук. Благодарностью Департамента по гражданству и миграции МВД награжден начальник отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности Олег Гончар. Грамоты УВД Брестского облисполкома вручили начальнику отделения уголовного розыска криминальной милиции Александру Линкевичу, старшему участковому инспектору милиции Василию Германовичу, а также участковым инспекторам милиции Виталию Наривончику и Ивану Шило.

Анна Владимирова
Фото автора

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Награду из рук начальника Пинского РОВД Сергея Козака получает член добровольной дружины Госавтоиспекции Александр Селюжицкий В Пинском РОВД состоялось...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор Xiaomi Mi Band 4: цены, характеристики, отзывы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика