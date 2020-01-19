Итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год подвели в Пинском РОВД

Источник материала: Полесская правда

В Пинском РОВД состоялось расширенное совещание, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2019 год.

В работе совещания приняли участие заместитель начальника УВД Брестского облисполкома, начальник милиции общественной безопасности Александр Кисель, председатель Пинского райисполкома Игорь Брилевич и его заместитель Дмитрий Полховский, Пинский межрайонный прокурор, старший советник юстиции Руслан Кравчук, исполняющий обязанности председателя суда Пинского района и города Пинска Иван Корец, начальник Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Дмитрий Лира.

В прошедшем году оперативная обстановка на территории района не отличалась напряженностью, была стабильной и управляемой. Принимаемые Пинским РОВД во взаимодействии с другими субъектами профилактики меры позволили добиться уменьшения регистрируемых преступлений. Так, по сравнению с 2018 годом количество преступлений по линии всех служб уменьшилось с 367 до 364, а по направлениям деятельности уголовного розыска – с 239 до 202.

Не было допущено чрезвычайных ситуаций и происшествий во время проведения на территории района политических (в том числе выборов в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь), общественно-культурных, спортивных и других мероприятий. Была обеспечена безопасность граждан.

Предпринимаемые меры профилактического и превентивного характера способствовали уменьшению количества преступлений в общественных местах, а также преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения, несовершеннолетними или с их участием, а также совершенных группой лиц. Значительно меньше было совершено грабежей. Уменьшилось число краж имущества, в том числе краж из квартир, частных и дачных домов. Не допущено изнасилований и разбоев. Улучшены результаты по установлению лиц, причастных к совершению преступлений по линии уголовного розыска. Значительно эффективнее сработали сотрудники РОВД в выявлении уголовно наказуемых деяний в сфере борьбы с коррупцией и экономическими преступлениями. Уменьшилось количество дорожно-транспортных происшествий, погибших в них и раненых людей. Не допущено ДТП с участием детей.

По традиции, на оперативном совещании в торжественной обстановке вручили награды лучшим сотрудникам и гражданам, которые оказывают содействие милиции. Так, благодарностью Пинского РОВД поощрены член добровольной дружины Городищенского сельисполкома Дмитрий Гаврилович и член добровольной дружины Госавтоинспекции Александр Селюжицкий.

Медалью «За безупречную службу» 3 степени награждены старший инспектор по учетно-регистрационной работе группы информационного обеспечения Евгений Шашко, участковый инспектор милиции отдела охраны правопорядка и профилактики Николай Колесникович и участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних милиции общественной безопасности Василий Пархомчук. Благодарностью Департамента по гражданству и миграции МВД награжден начальник отделения по гражданству и миграции милиции общественной безопасности Олег Гончар. Грамоты УВД Брестского облисполкома вручили начальнику отделения уголовного розыска криминальной милиции Александру Линкевичу, старшему участковому инспектору милиции Василию Германовичу, а также участковым инспекторам милиции Виталию Наривончику и Ивану Шило.

Анна Владимирова

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