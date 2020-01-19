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Держаться на высоте

19.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Держаться на высоте

Смотр-конкурс «На лучшую организацию дежурной службы в подразделениях Гродненского ОУМЧС» областное управление проводит ежегодно. Бойцы аварийно-спасательных постов, частей проходят серьезную проверку своих знаний, боевых навыков, умения работать командой на месте чрезвычайной ситуации.  Поощряется профмастерство и в личных первенствах.

По итогам нынешнего смотра-конкурса победителем среди водительского состава стал водитель ПАСЧ-1 г.п. Вороново Сергей ЧУЖАЗЕМЕЦ. К слову, из старшего пожарного в водители он переквалифицировался всего год назад. Это был его первый конкурс за рулем мощной специальной техники. Областная комиссия определяла тройку лучших из трех десятков водителей. Своеобразный экзамен на профпригодность в новой должности вороновский спасатель сдал на отлично.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Смотр-конкурс «На лучшую организацию дежурной службы в подразделениях Гродненского ОУМЧС» областное управление проводит ежегодно. Бойцы аварийно-спасательных...
 
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