Держаться на высоте

Источник материала: Вороновская газета





Смотр-конкурс «На лучшую организацию дежурной службы в подразделениях Гродненского ОУМЧС» областное управление проводит ежегодно. Бойцы аварийно-спасательных постов, частей проходят серьезную проверку своих знаний, боевых навыков, умения работать командой на месте чрезвычайной ситуации. Поощряется профмастерство и в личных первенствах.

По итогам нынешнего смотра-конкурса победителем среди водительского состава стал водитель ПАСЧ-1 г.п. Вороново Сергей ЧУЖАЗЕМЕЦ. К слову, из старшего пожарного в водители он переквалифицировался всего год назад. Это был его первый конкурс за рулем мощной специальной техники. Областная комиссия определяла тройку лучших из трех десятков водителей. Своеобразный экзамен на профпригодность в новой должности вороновский спасатель сдал на отлично.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.