Шушкевич о выдвижении Черечня в президенты: Ему могут «поломать ребра», но он, похоже, не боится









Ранее на своей лекции в Витебске Шушкевич говорил, что не ожидает в 2020 году прозрачной избирательной кампании, но голосовать пойдет, поскольку так «что-нибудь у нас, может быть, сдвинется», а надеяться на всеобщий бойкот нет оснований. Но желание Сергея Черечня, лидера партии БСДГ, которую Шушкевич возглавлял 20 лет, участвовать в избирательной кампании экс-глава независимой Беларуси оценивает положительно.





— Черечня я знаю хорошо, это серьезный человек, серьезный бизнесмен. И если он решается на такой шаг, мне кажется, поступает правильно. Что касается политической грамотности и политических контактов, то это профессионально подготовленный для такой работы [президентской кампании] человек. А то, что ему могут «поломать ребра», это есть такая беда. Но он этого, похоже, не боится. Поэтому по всем показателям мне он нравится, — рассказал на своей лекции Станислав Шушкевич.





Политик также добавил, что не в восторге от намерения Анны Канопацкой баллотироваться в президенты.





— Сначала, когда я услышал, что ОГП не поддержала выдвижение Канопацкой кандидатом в Палату представителей, я подумал, что то ли от зависти, то ли они сошли с ума.





Однако, когда Канопацкая внесла законопроект «О гарантиях экс-президенту Беларуси», Шушкевич понял, что «в общем, она угодничает».





— Сейчас, когда стало известно, что она, благодаря этому скачку [работе в парламенте] будет работать в австрийской компании, я понял, что во власть она шла не из патриотических порывов. Поэтому я не в восторге от этого [ее намерения участвовать в президентской кампании], — считает он.





Напомним, президентские выборы в Беларуси с большой долей вероятности состоятся 30 августа 2020 года. Действующий президент заявил о своем намерении участвовать в выборах, хоть и довольно пространно: «Народ сам должен просить баллотироваться». Это будет шестая президентская избирательная кампания Александра Лукашенко.





Помимо Лукашенко о своих президентских амбициях с той или иной степенью уверенности заявили Елена Анисим, Анна Канопацкая, Ольга Ковалькова, Татьяна Короткевич, замглавы БНФ Алексей Янукевич и лидер ЛДП Олег Гайдукевич.





В конце декабря Елена Анисим отметила, что не пойдет на президентские выборы, если в них примет участие Лукашенко.