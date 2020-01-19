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Шушкевич о выдвижении Черечня в президенты: Ему могут «поломать ребра», но он, похоже, не боится

19.01.2020 09:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич считает, что глава партии БСДГ Сергей Черечень готов к участию в президентской кампании. А вот Анна Канопацкая в роли кандидата в президенты политику не нравится. Такое мнение Станислав Шушкевич высказал на одной из своих лекций.



Ранее на своей лекции в Витебске Шушкевич говорил, что не ожидает в 2020 году прозрачной избирательной кампании, но голосовать пойдет, поскольку так «что-нибудь у нас, может быть, сдвинется», а надеяться на всеобщий бойкот нет оснований. Но желание Сергея Черечня, лидера партии БСДГ, которую Шушкевич возглавлял 20 лет, участвовать в избирательной кампании экс-глава независимой Беларуси оценивает положительно.

— Черечня я знаю хорошо, это серьезный человек, серьезный бизнесмен. И если он решается на такой шаг, мне кажется, поступает правильно. Что касается политической грамотности и политических контактов, то это профессионально подготовленный для такой работы [президентской кампании] человек. А то, что ему могут «поломать ребра», это есть такая беда. Но он этого, похоже, не боится. Поэтому по всем показателям мне он нравится, — рассказал на своей лекции Станислав Шушкевич.

Политик также добавил, что не в восторге от намерения Анны Канопацкой баллотироваться в президенты.

— Сначала, когда я услышал, что ОГП не поддержала выдвижение Канопацкой кандидатом в Палату представителей, я подумал, что то ли от зависти, то ли они сошли с ума.

Однако, когда Канопацкая внесла законопроект «О гарантиях экс-президенту Беларуси», Шушкевич понял, что «в общем, она угодничает».

— Сейчас, когда стало известно, что она, благодаря этому скачку [работе в парламенте] будет работать в австрийской компании, я понял, что во власть она шла не из патриотических порывов. Поэтому я не в восторге от этого [ее намерения участвовать в президентской кампании], — считает он.

Напомним, президентские выборы в Беларуси с большой долей вероятности состоятся 30 августа 2020 года. Действующий президент заявил о своем намерении участвовать в выборах, хоть и довольно пространно: «Народ сам должен просить баллотироваться». Это будет шестая президентская избирательная кампания Александра Лукашенко.

Помимо Лукашенко о своих президентских амбициях с той или иной степенью уверенности заявили Елена Анисим, Анна Канопацкая, Ольга Ковалькова, Татьяна Короткевич, замглавы БНФ Алексей Янукевич и лидер ЛДП Олег Гайдукевич.

В конце декабря Елена Анисим отметила, что не пойдет на президентские выборы, если в них примет участие Лукашенко.
 
Теги: Витебск
 
 
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Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич считает, что глава партии БСДГ Сергей Черечень готов к участию в президентской кампании. А вот Анна...
 
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