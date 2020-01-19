Благодарность премьер-министра Республики Беларусь получил облицовщик-плиточник СПМК-33 Вячеслав Гунько

Источник материала: Полесская правда

Жить и строить. Строить и жить… Как ни меняй местами слова в этом предложении, расставить приоритеты все равно не получится. Для работника УСП «СПМК-33» ОАО «Пинсксовхозстрой» Вячеслава Гунько жизнь и профессия – одно целое.

На стандартный вопрос журналиста «нравится ли Вам Ваша работа?» Вячеслав Степанович отвечает легко и искренне: «А как же! Нравится конечно, а то как бы я столько лет ею занимался?». И вообще голос у моего собеседника бодрый, оптимистичный, хоть выпадали на долю его семьи тяжелые испытания.

Вячеслав Гунько работает в СПМК-33 облицовщиком-плиточником. Родом он из Столинского района. В 1979 году, после окончания школы в родных Федорах, вместе с одноклассником приехал в Пинск, чтобы получить профессию. Хоть и не было среди близких родственников строителей, выбрал именно этот путь. Отучился в Пинском учебно-курсовом комбинате на облицовщика-плиточника и сразу же пришел работать по специальности в СПМК-33. Было это в далеком 1980 году. Несложно подсчитать, что Вячеслав Степанович работает строителем уже сорок лет. И за все это время он ни разу место работы не менял.

– Не любитель я бегать, – коротко поясняет строитель. – Везде нужно хорошо работать, и все меня на нашем предприятии устраивает.

В Пинск с малой родины, из Федор, Вячеслав Степанович привез жену Елену Дорофеевну. Город над Пиной стал судьбой для их дружной семьи.

Рабочая биография Вячеслава Гунько очень богата. Если взять только Пинск, то он принимал участие в строительных работах на таких значимых объектах, как Дворец Бутримовича, студенческая деревня, здание Полесского драмтеатра, вместе со своей бригадой трудился на строительстве ряда банковских зданий города. Запомнилась рабочая поездка в Раубичи, когда пинчуки участвовали в строительстве известного горнолыжного комплекса. А вообще, как говорит мой собеседник, всю Беларусь объездили. Вот сейчас бригада работает в Пружанах.

Закономерно, что достойного сотрудника много раз отмечали грамотами и благодарностями разного уровня. Одна из самых значимых наград нашла героя недавно. Это Благодарность премьер-министра Республики Беларусь за многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм, безукоризненное исполнение рабочих обязанностей. Награду Вячеславу Гунько вручили в декабре в Бресте, на праздновании 80-летия Брестской области. Тогда еще губернатор Анатолий Лис сказал о том, что 80-летие – это праздник для всех, кого судьба связала с Брестчиной, кто оставил в ее истории добрый след. Председатель облисполкома поблагодарил тружеников современности, которые из года в год делают наш регион материально и духовно богаче. Среди таких было названо и имя нашего земляка Вячеслава Гунько, облицовщика-плиточника УСП «СПМК-33» ОАО «Пинсксовхозстрой».

Людмила РЕБКОВЕЦ

Фото предоставлено отделом идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома