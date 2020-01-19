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Пеллетный завод будет построен в Мозыре в первой половине 2020 года

19.01.2020 09:18 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Завершение строительства пеллетного завода в Мозыре планируется к 1 июня 2020 года, сообщили в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном объединении.

"Неподалеку от Мозырского деревообрабатывающего комбината уже ограждена площадка, где будет располагаться новое производство, снимается плодородный слой почвы, готовится место под установку бытового городка для строителей", - рассказали в ГПЛО Гомеля.

Практически весь объем производимых пеллет с уже имеющихся производств уходит на экспорт, отмечается на сайте организации. Помимо производства в Мозыре планируется открытие производств в Пружанском, Кличевском, Новогрудском, Житковичском, Борисовском лесхозах. Ожидаемая общая годовая мощность должна составить 156 тысяч тонн.

"Налаживание пеллетного производства позволит дополнительно вовлечь в переработку до 350 тысяч куб. метров низкокачественной древесины и более 120 тысяч куб. метров отходов лесопиления в год. Ориентировочная стоимость проектов порядка Br70 млн. Срок окупаемости – от 7,3 до 8,8 лет. На производствах планируется создание порядка 75 новых рабочих мест", - отмечается в сообщении.
 
Теги: Гомель
 
 
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Завершение строительства пеллетного завода в Мозыре планируется к 1 июня 2020 года, сообщили в Гомельском государственном производственном лесохозяйственном...
 
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