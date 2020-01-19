ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В РФ озвучено предложение включать регионы Беларуси в состав России на основании Конституции

19.01.2020 09:10 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Один из членов комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько предлагает включить в Основной закон право на ирреденту. Об этом он рассказал изданию Украина.ру.

«Мне бы очень хотелось, чтобы право на ирреденту — воссоединение всего Русского мира — было закреплено не просто в законодательстве, но и в Конституции России», — поделился своим видением изменений Конституции РФ Богдан Безпалько.

Он считает, что это дало бы право России включать в свой состав украинские и беларусские регионы.

«Тогда бы любой регион не только Украины, но и Беларуси имел бы возможность присоединения к России на основании этого положения Конституции, а не только положения о праве наций на самоопределение», — заявил член конституционной комиссии.

Он также одобряет идею включить в обновленную Конституцию положение о том, что беларусы и украинцы не являются отдельными народами, а есть часть русской нации.

Безпалько является председателем правления Общероссийской общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия «Украинцы России» и включен в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию указом президента России.

В группу также включен председатель общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия белорусов России» Сергей Кандыбович.
 
 
Ссылка на источник 59
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из членов комиссии по изменению конституции России Богдан Безпалько предлагает включить в Основной закон право на ирреденту. Об этом он рассказал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Конор Макгрегор: «Король вернулся!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика