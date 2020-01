Серроне попал в больницу после боя с Конором

Источник материала: Tut.by

Боец UFC Дональд Серроне был доставлен в госпиталь после боя с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 246, сообщает Daily Star.

Серроне пропустил несколько сокрушительных ударов от Конора, проиграв за 40 секунд. Несколько раз Макгрегор попал сопернику в голову.

Среди видимых повреждений — перелом носа и большая гематома под левым глазом.

Дональд не будет принимать участие в пресс-конференции после боя.

Conor McGregor beats Cowboy in less than 1 Minute