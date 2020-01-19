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Босс UFC: «Следующий соперник Конора - Хабиб»
Источник материала: Tut.by
Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.
«Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо.
Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории.
Это тот бой, который должен состояться следующим», — приводит слова Уайта
Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде турнира UFC 246.
Напомним, что Конор дрался с Хабибом на UFC 229 в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.
Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш с Хабибом. Сам Нурмагомедов и его команда заявляли, что в этом нет смысла.
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Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора...
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