Босс UFC: «Следующий соперник Конора - Хабиб»

Источник материала: Tut.by

Президент UFC Дэйна Уайт назвал чемпиона промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова следующим соперником для экс-чемпиона UFC в двух дивизионах Конора Макгрегора.



Reuters

«Конор выглядел просто невероятно сегодня. Лучше, чем когда-либо.

Конор очень хочет реванш с Хабибом. После сегодняшнего боя, их реванш будет самым большим в истории.

Это тот бой, который должен состояться следующим», — приводит слова Уайта Sports.ru .

Макгрегор нокаутировал Дональда Серроне в первом раунде турнира UFC 246.

Напомним, что Конор дрался с Хабибом на UFC 229 в октябре 2018 года. Нурмагомедов победил болевым приемом в четвертом раунде.

Макгрегор неоднократно заявлял о желании провести реванш с Хабибом. Сам Нурмагомедов и его команда заявляли, что в этом нет смысла.