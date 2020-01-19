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Прямые линии в Вороновском районе
19.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
22 января с 10.00 до 11.00 начальник отдела ЗАГС Вороновского райисполкома Ирина Иосифовна Щеглик по телефону 2-15-64 проведет прямую линию по вопросам регистрации актов гражданского состояния.
23 января с 15.00 до 17.00 начальник Вороновского РОВД подполковник милиции Руслан Григорьевич Хомко по телефону 2-50-18 проведет прямую линию.
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22 января с 10.00 до 11.00 начальник отдела ЗАГС Вороновского райисполкома Ирина Иосифовна Щеглик по телефону 2-15-64 проведет прямую линию по вопросам регистрации актов...
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