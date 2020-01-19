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В Минске Ford врезался в столб, пострадала пассажирка

19.01.2020 10:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минске Ford врезался в осветительную мачту. 

Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель иномарки двигался по улице Кижеватова в направлении МКАД. Рядом с домом № 86 автомобиль наехал на столб. 

В Минске Ford врезался в столб, пострадала пассажирка
Фото: УГАИ ГУВД Мингорисполкома 

В аварии пострадала пассажирка Ford, она получила лёгкие травмы и была доставлена в медучреждение. 

На месте ДТП работают правоохранители, ведётся проверка. 

На неделе в Полоцке легковушка врезалась в ограждение моста через реку.

В машине оказались зажаты три человека – здесь подробности

Люди в материале: нет
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске Ford врезался в осветительную мачту.  Как сообщает УГАИ ГУВД Мингорисполкома, водитель иномарки двигался по улице Кижеватова в...
 
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