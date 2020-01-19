В Мозыре мужчина хотел бесплатно получить лекарство и разбил витрину в аптеке

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мозыре 14 января мужчина разбил витринное стекло в одной из аптек.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, прибывшие сотрудники милиции выяснили, что провизор аптеки отказалась передать нетрезвому гражданину бутылку «Боярышника», поскольку у клиента не было денег.

Мужчина убеждал сотрудницу аптеки, что ему необходимо принять данный лекарственный препарат. Когда слова гражданина не возымели эффекта, он вступил в конфликт, а затем разбил рукой стекло витрины.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Далее подозреваемый вышел на улицу, где был задержан правоохранителями. По факту случившегося проводится проверка.

В начале января в Гродно молодой человек хотел познакомиться с женщиной.