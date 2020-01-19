|
В Мозыре мужчина хотел бесплатно получить лекарство и разбил витрину в аптеке
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Мозыре 14 января мужчина разбил витринное стекло в одной из аптек.
Как
Мужчина убеждал сотрудницу аптеки, что ему необходимо принять данный лекарственный препарат. Когда слова гражданина не возымели эффекта, он вступил в конфликт, а затем разбил рукой стекло витрины.
Далее подозреваемый вышел на улицу, где был задержан правоохранителями. По факту случившегося проводится проверка.
В начале января в Гродно молодой человек хотел познакомиться с женщиной.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Мозыре 14 января мужчина разбил витринное стекло в одной из аптек. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, прибывшие сотрудники милиции...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)