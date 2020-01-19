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В Мозыре мужчина хотел бесплатно получить лекарство и разбил витрину в аптеке

19.01.2020 11:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Мозыре 14 января мужчина разбил витринное стекло в одной из аптек. 

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, прибывшие сотрудники милиции выяснили, что провизор аптеки отказалась передать нетрезвому гражданину бутылку «Боярышника», поскольку у клиента не было денег. 

Мужчина убеждал сотрудницу аптеки, что ему необходимо принять данный лекарственный препарат. Когда слова гражданина не возымели эффекта, он вступил в конфликт, а затем разбил рукой стекло витрины. 

В Мозыре мужчина хотел бесплатно получить лекарство и разбил витрину в аптеке
Фото: УВД Гомельского облисполкома 

Далее подозреваемый вышел на улицу, где был задержан правоохранителями. По факту случившегося проводится проверка. 

В начале января в Гродно молодой человек хотел познакомиться с женщиной. 

Парень подошёл к ней с бензопилой – подробнее здесь

Люди в материале: нет
 
Теги: знакомства, Гродно
 
 
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Новости Беларуси. В Мозыре 14 января мужчина разбил витринное стекло в одной из аптек.  Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, прибывшие сотрудники милиции...
 
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