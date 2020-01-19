19 января в 15 часов в спортзале средней школы № 7 в рамках восьмого тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу волковысский «Беллакт» примет ФСК «Гродненский» из Скиделя.
Турнирная таблица после седьмого тура:
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В восьмом туре «Беллакт» дома принимает ФСК «Гродненский»
19.01.2020 — Разное | Новости Волковыска
Источник материала: Новости Волковыска
19 января в 15 часов в спортзале средней школы № 7 в рамках восьмого тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу волковысский «Беллакт» примет ФСК «Гродненский» из Скиделя.
Турнирная таблица после седьмого тура:
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19 января в 15 часов в спортзале средней школы № 7 в рамках восьмого тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу...
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