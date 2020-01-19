19 января в 15 часов в спортзале средней школы № 7 в рамках восьмого тура чемпионата Гродненской области по мини-футболу волковысский «Беллакт» примет ФСК «Гродненский» из Скиделя.

Турнирная таблица после седьмого тура:

В восьмом туре «Беллакт» дома принимает ФСК «Гродненский»