Безо льда. Посмотрите на Крещение на фото минчан в Instagram

Источник материала:
Tut.by
ОСВОД предполагал, что желающих окунуться на Крещение в этом году будет меньше: нет льда, а значит, экстрима. GO.TUT.BY заглянул в Instagram белорусов, которых не отпугнуло отсутствие проруби.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Lena Zajceva (@lena__rabbit) 18 Янв 2020 в 10:58 PST
Публикация от Lena Zajceva (@lena__rabbit) 18 Янв 2020 в 10:58 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Ольга (@olga22.10) 18 Янв 2020 в 11:24 PST
Публикация от Ольга (@olga22.10) 18 Янв 2020 в 11:24 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Вероника (@veronmalkovskaya) 18 Янв 2020 в 8:03 PST
Публикация от Вероника (@veronmalkovskaya) 18 Янв 2020 в 8:03 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Алексей Костючёнок (@kosalexx) 18 Янв 2020 в 11:55 PST
Публикация от Алексей Костючёнок (@kosalexx) 18 Янв 2020 в 11:55 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Эд (@ed_dlusskiy) 18 Янв 2020 в 9:38 PST
Публикация от Эд (@ed_dlusskiy) 18 Янв 2020 в 9:38 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Михаил Черепенников (@charapennikau) 18 Янв 2020 в 9:03 PST
Публикация от Михаил Черепенников (@charapennikau) 18 Янв 2020 в 9:03 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от @nikita_kukuruza 18 Янв 2020 в 10:09 PST
Публикация от @nikita_kukuruza 18 Янв 2020 в 10:09 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Sidorovich Tatiana (@sidorovi4.tati) 18 Янв 2020 в 10:48 PST
Публикация от Sidorovich Tatiana (@sidorovi4.tati) 18 Янв 2020 в 10:48 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от Виктор Ржеусский (@virjeusskii) 18 Янв 2020 в 9:23 PST
Публикация от Виктор Ржеусский (@virjeusskii) 18 Янв 2020 в 9:23 PST
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Публикация от
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безо льда. Посмотрите на Крещение на фото минчан в InstagramGO.TUT.BY заглянул в Instagram белорусов, которых не отпугнуло отсутствие проруби.
Загрузка...
Публикация от
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Безо льда. Посмотрите на Крещение на фото минчан в InstagramGO.TUT.BY заглянул в Instagram белорусов, которых не отпугнуло отсутствие проруби.
Загрузка...