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Безо льда. Посмотрите на Крещение на фото минчан в Instagram

19.01.2020 12:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ОСВОД предполагал, что желающих окунуться на Крещение в этом году будет меньше: нет льда, а значит, экстрима. GO.TUT.BY заглянул в Instagram белорусов, которых не отпугнуло отсутствие проруби.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Ольга (@olga22.10)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Эд (@ed_dlusskiy)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от @nikita_kukuruza

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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GO.TUT.BY заглянул в Instagram белорусов, которых не отпугнуло отсутствие проруби.
 
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