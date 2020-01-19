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Умер гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Пан Владыко

19.01.2020 12:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске 19 января умер белорусский музыкант, гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Пан Владыко. Об этом Еврорадио сообщил продюсер "ляписов" Евгений Колмыков.




Летом легендарного гитариста избили в Минске, он полгода пролежал в коме и скончался 19 января в 6 утра, не приходя в сознание. Дату и место прощания с Русланом Владыко родственники назовут позже.

В эти дни проходит суд по делу об избиении Руслана Владыко. Евгений Колмыков не исключил, что обвинение по делу будет переквалифицировано.

Руслан Владыко родился 12 июля 1972 года. Он был одним из тех, кто в конце 1980-х создал группу "Ляпис Трубецкой". Руслан был скромным человеком, любил говорить о гитарах, и не любил — о политике. От фанатов он получил кличку "Пан Руслан".

В течение 25 лет Владыко был гитаристом "ляписов", а в 2014 году, когда группа распалась, стал играть в Trubetskoy. Вечером 6 июня 2019 года он попал в реанимацию. Руслан зашёл в бар на улице Солтыса в Минске — буквально на две минуты. Через час его нашли избитым без сознания.
 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 19 января умер белорусский музыкант, гитарист "Ляписа Трубецкого" Руслан Пан Владыко. Об этом Еврорадио сообщил продюсер "ляписов" Евгений Колмыков.
 
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