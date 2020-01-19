«К черту газетчиков»: 65 лет первой телевизионной пресс-конференции президента

gazeta.ru . 65 лет назад президент США Дуайт Эйзенхауэр впервые в мире дал телевизионную пресс-конференцию, совершив своего рода переворот в мире общения глав государств с прессой. Конечно, она прошла не в прямом эфире, и зрители увидели уже слегка отредактированный вариант. Однако это заложило основу для будущего формата, в котором президентов поджидают не самые удобные вопросы. Сегодня в США ситуация меняется — Дональд Трамп не жалует общение с прессой, что делает СМИ более «агрессивными», пишет





Дуайт Эйзенхауэр стал первым президентом США, который дал первую в мире телевизионную пресс-конференцию. Это произошло 19 января 1955 года.









Войдя в зал и кивнув журналистам, многие из которых были ему знакомы, глава Белого дома занял свое кресло и сказал, что готов ответить на вопросы.





Первый касался возможности прекращения военного конфликта между двумя китайскими государствами: КНР и тогдашней Китайской республикой на Тайване, которую в то время признавали США. Президент тогда не стал отвечать конкретно, отметив, однако, необходимость ООН подключиться к переговорному процессу.





Следующий вопрос прозвучал так: «Сэр, конгрессмены на Капитолийском холме говорят, что, если им удастся обнаружить копию бюджета, чтобы с ним ознакомиться, они не смогут понять, куда уйдут деньги. Есть ли вам что сказать людям, которые должны голосовать по этому вопросу, на что будут потрачены средства?»





Президент Эйзенхауэр не смог скрыть своего раздражения: «Мне кажется, комитеты конгресса созданы для этого», — сказал он и попросил перейти к следующему вопросу.





Пресс-конференция проходила накануне второй годовщины инаугурации Эйзенхауэра, поэтому журналисты попросили президента оценить его два года нахождения у власти и рассказать о планах «на вторые два, а, может, и на все шесть лет».





«Вопрос несет большую нагрузку», — рассмеялся Эйзенхауэр, чтобы разрядить обстановку, однако потом ответил.





В целом, первая телевизионная пресс-конференция американского лидера прошла успешно, и этот опыт было решено продолжить.





«Я рад, что мы передали пленку с выступлением на радио, телевидение и в кинохронику. К черту необъективных газетчиков; мы идем непосредственно к народу, который сможет в точности услышать, что говорит президент Эйзенхауэр», — заявил тогда пресс-секретарь главы Белого дома Джеймс Хагерти.





Сама пресс-конференц продлилась 33 минуты, однако в эфир попала уже отредактированная до 28 минут запись. Именно отсюда появилось известное выражение «Все равно потом вырежут».









С тех пор президенты США несколько раз в год проводили большие пресс-конференции, которые давали возможность задать вопросы не только старожилам из пула журналистов Белого дома, но и другим желающим.





Сегодня такой формат общения главы государства с журналистами, как пресс-конференция, уже никого не удивляет, но для любого — даже самого подготовленного политика, они таят немало подводных камней.





Это почувствовали на себе президенты США Ричард Никсон и Рональд Рейган, которые были вынуждены достаточно часто общаться с прессой. Заранее вопросы репортеров они не знали, однако сделать так, чтобы «неудобных» вопросов было как можно меньше, стало главной задачей пресс-секретаря, который давал слово тем или иным журналистам. Правда, делать это нужно было с умом, поскольку злоупотребление правами пресс-секретаря могло вызвать нападки со стороны прессы.





При этом, как отмечал в своей статье исследователь прессы Норман Кузинс из Центра образования СМИ, президентские пресс-конференции в США «тщательно управляемы» и «радикально ограничивают подлинный двусторонний поток информации»: «Кто может присутствовать на них, какие репортеры должны задавать вопросы, и что обсуждается, все очень тщательно расписано заранее».





При этом за границей представители американской власти любили похвастаться своей демократичностью, когда им приходилось давать пресс-конференции в других странах. Так, например, прибыв в Афганистан тогдашний президент США Джордж Буш перед совместной пресс-конференцией с президентом Афганистана Ахмедом Карзаем сказал, что «мы будем отвечать на вопросы в традициях демократического общества».





Как отмечается на сайте Белого дома, в первые два года своего президентства Джордж Буш-старший провел всего семь пресс-конференций, его сын Джордж Буш-младший – 56, Билл Клинтон — 7, а Барак Обама провел 21 встречу с прессой.





Нынешний хозяин Белого дома Дональд Трамп не большой любитель пресс-конференций и не слишком часто прибегает к этому формату. Это обстоятельство даже побудило обозревателя Bloomberg Джонатана Бернштейна в апреле 2018 года написать статью под названием «Конец президентских пресс-конференций».





Он отметил, что за 15 месяцев нахождения в президентском кресле он дал всего лишь одну пресс-конференцию, а из-за отсутствия таких больших полноформатных встреч СМИ становятся более «агрессивными», и журналистам приходится выкрикивать вопросы на ходу.





Стоит отметить, что президент США известен тем, что не слишком жалует критически настроенные по отношению к нему издания. Особенно президента США раздражал репортер телекомпании CNN Джим Акоста, который часто задавал Трампу «неудобные» вопросы.





Впоследствии журналиста даже лишили аккредитации в Белом доме, после чего CNN подал судебный иск против Трампа.





Бернштейн также отмечал в своей статье, что журналистам всегда приходится сложно в Белом доме: «Ни официальные пресс-конференции, ни какой-либо другой формат не заставляют президента говорить о том, о чем он не хочет говорить».





Тем не менее, он отметил, что, несмотря на все эти проблемы, формат президентских пресс-конференций необходимо сохранить: «Они, по крайней мере, гарантируют, что [президент] будет регулярно сталкиваться с трудными вопросами от независимых репортеров».





Подобная традиция общения с прессой существует и в России. Президент РФ Владимир Путин ежегодно дает Большую пресс-конференцию в конце года, и эта встреча всегда становится крупным политическим событием: здесь можно услышать самые разные вопросы — от лояльных до самых острых и проблемных, а журналисты, которые находятся в зале, представляют десятки регионов России и стран мира.





Определенным ноу-хау пресс-конференции Путина стали плакаты, которые держат в руках репортеры, — так они пытаются привлечь к себе внимание пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.





Сам Путин в декабрьском интервью российскому телевидению отметил, что пресс-конференция для него — это обмен точками зрения между главой государства и представителями СМИ. Он подчеркнул, что многие журналисты общаются с народом напрямую, поэтому ему важно знать их мнение.





Пресс-конференция 2019 года продлилась 4 часа 18 минут. Глава государства ответил на 77 вопросов от представителей 57 российских и иностранных СМИ.