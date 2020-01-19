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Серроне попал в больницу после боя с Конором

19.01.2020 11:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Боец UFC Дональд Серроне был доставлен в госпиталь после боя с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 246, сообщает Daily Star.


Reuters


Серроне пропустил несколько сокрушительных ударов от Конора, проиграв за 40 секунд. Несколько раз Макгрегор попал сопернику в голову.

Среди видимых повреждений — перелом носа и большая гематома под левым глазом.

Дональд не будет принимать участие в пресс-конференции после боя.
 
 
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Боец UFC Дональд Серроне был доставлен в госпиталь после боя с ирландцем Конором Макгрегором в рамках турнира UFC 246, сообщает Daily Star.
 
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