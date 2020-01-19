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Бывший тренер БАТЭ Бага нашел работу в Литве
Источник материала: Tut.by
Алексей Бага стал главным тренером литовского «Жальгириса», сообщает
В прошлом сезоне 38-летний специалист тренировал БАТЭ и не завоевал с командой ни одного трофея. Также борисовчане провалились в Европе.
Уже сегодня Бага будет наблюдать первый контрольный матч «Жальгириса» на сборах.
В 2019 году «Жальгирис» стал вторым в чемпионате и будет играть в квалификации Лиги Европы.
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Алексей Бага возглавил «Жальгирис».
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