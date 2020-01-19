ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Потепление не помеха: тысячи белорусов окунулись в иордани на Крещение

19.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Православные христиане празднуют Крещение Господне. Как отметили этот праздник жители Минска, расскажет корреспондент телеканал «МИР 24» Полина Срибненко.

Крещенские морозы в этом году не наступили. Зима выдалась аномально теплой. Так что вместо привычной проруби верующие смогли окунуться в специально оборудованных купелях. В Минске таких восемь – на спасательных станциях и на территориях храмов.

Совершить таинство в день Богоявления в минский храм всех Святых каждый год приезжают около 30 тысяч верующих.

«С момента Богоявления на Иордане человек крестится не просто погружением в воду, но во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Тем самым получает благодатную силу Духа Божьего в борьбе с грехами. Он получает духовные крылья, и перед ним открывается Царство Божье. Остается дело за малым: учиться нам всем летать», – указал протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска.

В этот раз праздник пришелся на субботу. В выходной людей особенно много. Они выстраиваются в очередь. Кто-то пришел, чтобы очиститься духовно, кто-то уверен: в этот день вода смоет все болезни.

«Ничего страшного нет. Больше закал, здоровье. Желаю всем, чтобы каждый испытал это светлое чувство в этот хороший праздник», – говорит женщина.

«Мы эту традицию поддерживаем. После погружения всегда получаешь заряд энергии и бодрости, ощущения очень хорошие», – сказал мужчина.

«Чувствую себя отлично. На целый год энергии, благодати. Всех с праздником», – отметил молодой человек.

Несмотря на теплую зиму, температура воды примерно как в морозы. Поэтому готовиться к погружению нужно заранее – и морально, и физически, советуют специалисты. Но многих смельчаков не смущает даже пронизывающий ветер: на выходе успевают позировать для фото.

Оборудованные купели будут работать до поздней ночи воскресенья. Так что все желающие окунуться успеют это сделать. Те, кто не готов к встрече с ледяной стихией, могут пойти на праздничную службу и запастись святой водой.

Служители церкви напоминают: главное в этот день - покаяться и оградить себя от негативных эмоций: не ругаться, не сплетничать, не жаловаться на судьбу. Всего в Беларуси оборудовали около 90 купелей.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Оборудованные купели будут работать до поздней ночи воскресенья. Те, кто не готов к встрече с ледяной стихией, могут пойти на праздничную службу и запастись святой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Египте скончался еще один белорусский турист
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

18.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
19.01.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика