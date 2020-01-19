Потепление не помеха: тысячи белорусов окунулись в иордани на Крещение

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Православные христиане празднуют Крещение Господне. Как отметили этот праздник жители Минска, расскажет корреспондент телеканал «МИР 24» Полина Срибненко.

Крещенские морозы в этом году не наступили. Зима выдалась аномально теплой. Так что вместо привычной проруби верующие смогли окунуться в специально оборудованных купелях. В Минске таких восемь – на спасательных станциях и на территориях храмов.

Совершить таинство в день Богоявления в минский храм всех Святых каждый год приезжают около 30 тысяч верующих.

«С момента Богоявления на Иордане человек крестится не просто погружением в воду, но во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Тем самым получает благодатную силу Духа Божьего в борьбе с грехами. Он получает духовные крылья, и перед ним открывается Царство Божье. Остается дело за малым: учиться нам всем летать», – указал протоиерей Федор Повный, настоятель Всехсвятского прихода Минска.

В этот раз праздник пришелся на субботу. В выходной людей особенно много. Они выстраиваются в очередь. Кто-то пришел, чтобы очиститься духовно, кто-то уверен: в этот день вода смоет все болезни .

«Ничего страшного нет. Больше закал, здоровье. Желаю всем, чтобы каждый испытал это светлое чувство в этот хороший праздник», – говорит женщина.

«Мы эту традицию поддерживаем. После погружения всегда получаешь заряд энергии и бодрости, ощущения очень хорошие», – сказал мужчина.

«Чувствую себя отлично. На целый год энергии, благодати. Всех с праздником», – отметил молодой человек.

Несмотря на теплую зиму, температура воды примерно как в морозы. Поэтому готовиться к погружению нужно заранее – и морально, и физически, советуют специалисты. Но многих смельчаков не смущает даже пронизывающий ветер: на выходе успевают позировать для фото.

Оборудованные купели будут работать до поздней ночи воскресенья. Так что все желающие окунуться успеют это сделать. Те, кто не готов к встрече с ледяной стихией, могут пойти на праздничную службу и запастись святой водой.