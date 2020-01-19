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Потепление не помеха: тысячи белорусов окунулись в иордани на Крещение
19.01.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Православные христиане празднуют Крещение Господне. Как отметили этот праздник жители Минска, расскажет корреспондент телеканал «МИР 24» Полина Срибненко.
Крещенские морозы в этом году не наступили. Зима выдалась аномально теплой. Так что вместо привычной проруби верующие смогли окунуться в специально оборудованных купелях. В Минске таких восемь – на спасательных станциях и на территориях храмов.
Совершить таинство в день Богоявления в минский храм всех Святых каждый год приезжают около 30 тысяч верующих.
В этот раз праздник пришелся на субботу. В выходной людей особенно много. Они выстраиваются в очередь. Кто-то пришел, чтобы очиститься духовно, кто-то уверен: в этот день вода
«Мы эту традицию поддерживаем. После погружения всегда получаешь заряд энергии и бодрости, ощущения очень хорошие», – сказал мужчина.
Несмотря на теплую зиму, температура воды примерно как в морозы. Поэтому готовиться к погружению нужно заранее – и морально, и физически, советуют специалисты. Но многих смельчаков не смущает даже пронизывающий ветер: на выходе успевают позировать для фото.
Оборудованные купели будут работать до поздней ночи воскресенья. Так что все желающие окунуться успеют это сделать. Те, кто не готов к встрече с ледяной стихией, могут пойти на праздничную службу и запастись святой водой.
Служители церкви напоминают:
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Оборудованные купели будут работать до поздней ночи воскресенья. Те, кто не готов к встрече с ледяной стихией, могут пойти на праздничную службу и запастись святой...
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