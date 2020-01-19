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Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий

19.01.2020 14:48 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Путешествовать одному иногда бывает грустно, так почему бы не взять с собой напарника? Именно так поступил Киран Мюррей, прихватив с собой статуэтку Годзиллы. 

Американский фотограф и видеограф назвал своего зелёного друга Райаном. Фигурка в высоту всего 15 см, но по воле Кирана она может стать как совсем крошечной, так и громадной. 

Вместе с Райаном Мюррей побывал во множестве городов и, похоже, приятели отлично проводят время. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на снимки. 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Насколько весело проводить время с Годзиллой? 25 классных фотографий
Фото: instagram.com/ryangodzilling 

Кстати, несколько дней назад мы собрали девять смешных фотографий.

Самое интересное происходит на заднем плане – подробности здесь

Люди в материале: Киран Мюррей, Kieran Murray
 
 
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Путешествовать одному иногда бывает грустно, так почему бы не взять с собой напарника? Именно так поступил Киран Мюррей, прихватив с собой статуэтку Годзиллы.  ...
 
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