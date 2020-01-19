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«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 января православная церковь отмечает праздник Крещения Господа Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его называют еще Богоявлением, потому что с этого момента началось земное служение и проповедь Спасителя.
В храмах происходит великое освящение воды. С ней связано немало традиций, поэтому многолюдно сейчас во всех храмах.
Яна Шипко, корреспондент:
В этот праздник не стоит работать в первую очередь. У нас традиция дома: мама крещенскую воду приносит и мы ее пьем. По возможности сами идем в церковь.
Крещение для нас – праздник души, очищения души.
Какая-то легкость появляется, от бытовых проблем отходишь.
Утром в храме прошло праздничное богослужение. Его возглавил Патриарший Экзарх всея Беларуси Павел. В завершении был совершен великий чин освящения воды.
Иерей Василий Нелидкин, клирик Минского Свято-Духова кафедрального собора:
Яна Шипко:
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«Праздник души». В Свято-Духовом кафедральном соборе верующие рассказали, что для них значит Крещение
Новости Беларуси. 19 января православная церковь отмечает праздник Крещения Господа Иисуса Христа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Его называют еще...
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