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В МЧС подвели итоги работы за 2019-й год
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Беларуси в 2019-м зафиксировали минимальное количество погибших на пожарах. Всего жертвой огня стал 491 человек. Это меньше чем годом ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это результат профилактической работы. Сотрудники МЧС постоянно совершенствуют методы спасения на пожарах, а также техническое оснащение. Новейшие образцы создаются совместно с Академией наук.
Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:
Более чем за 20 лет сотрудники ведомства спасли около 150 тысяч жизней.
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Новости Беларуси. В Беларуси в 2019-м зафиксировали минимальное количество погибших на пожарах. Всего жертвой огня стал 491 человек. Это меньше чем годом ранее,...
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