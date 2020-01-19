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Детекторы для выявления пневмонии установили в аэропорту китайского города Ухань

19.01.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Детекторы для выявления пневмонии установили в аэропорту китайского города Ухань

Органы гигиены и санитарного контроля КНР сегодня установили специальные детекторы для выявления коронавируса нового типа в аэропорту и на вокзалах города Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету «Синьцзинбао».

По данным издания, проверки будут осуществляться и вдоль ключевых автотрасс, ведущих в город. Власти также направили специалистов в места, где находятся главные транспортные узлы.

Сегодня комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань заявил о 17 новых случаях заболевания. Все пострадавшие получили медицинскую помощь. При этом трое больных находятся в тяжелом состоянии. До этого в городе уже было зарегистрировано 62 случая заражения. Ранее также сообщалось о двух случаях летального исхода. Медики Уханя предупреждают, что число заболевших может продолжить расти.

31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять новые случаи заражения. Продолжается изучение полученных образцов вируса.

https://www.belta.by/

 
 
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Органы гигиены и санитарного контроля КНР сегодня установили специальные детекторы для выявления коронавируса нового типа в аэропорту и на вокзалах города Ухань,...
 
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