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Детекторы для выявления пневмонии установили в аэропорту китайского города Ухань
19.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Органы гигиены и санитарного контроля КНР сегодня установили специальные детекторы для выявления коронавируса нового типа в аэропорту и на вокзалах города Ухань, где зафиксирована вспышка заболевания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету
По данным издания, проверки будут осуществляться и вдоль ключевых автотрасс, ведущих в город. Власти также направили специалистов в места, где находятся главные транспортные узлы.
Сегодня комитет по вопросам гигиены и здравоохранения города Ухань заявил о
31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять новые случаи заражения. Продолжается изучение полученных образцов вируса.
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Органы гигиены и санитарного контроля КНР сегодня установили специальные детекторы для выявления коронавируса нового типа в аэропорту и на вокзалах города Ухань,...
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