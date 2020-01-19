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По отчёту Pornhub беларусы любят категории «БДСМ» и «русские»

19.01.2020 16:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Самый популярный сайт для взрослых Pornhub в конце каждого года публикует огромный отчет, где подробно рассказывает о вкусах своих пользователей из разных стран.

В отчете за 2019 год Беларуси практически не было, но, как это часто случается, Pornhub уточнил данные – об этом его попросил dev.by. Итак, вот от чего фанатеют беларусы:

  • По количеству посетителей сайта за год Беларусь заняла 53 место в мире.
  • Больше всего зрителей смотрит видео с мобильных устройств. Таковых набралось 72% от всего беларуского трафика. Это чуть меньше, чем во всем мире. Согласно годовому отчету, с гаджетов Pornhub смотрит 76% зрителей.
  • Женская аудитория составляет 39%. Это выше, чем мировой показатель – 32%.
  • Средняя длительность визита беларусов 9 минут 43 секунды. Мировой показатель – 10 минут 28 секунд.
  • Чаще всего беларусы смотрят видео на ресурсе в промежутке с 22:00 до полуночи.
  • Самые популярные запросы в ЛГБТ-категориях: 1. Straight Guys, 2. Daddy, 3. Bareback.
  • Беларусы все еще любят Сашу Грей. Она, по данным Pornhub, занимает пятое место в строке поиска. Это отличает нас от всех любителей взрослого видео, ведь в мировой топ Саша не вошла. В остальном наши вкусы соответствуют мировым. На четвертом месте – Elsa Jean, на третьем – Mia Khalifa. Второе занимает Lana Rhoades, а в топе – Nicole Aniston. Вышеперечисленные актрисы входят в мировой топ поисковых запросов на Pornhub.
  • Наконец, самая популярная у беларусов личность, не являющаяся порнозвездой, – Настя Рыбка, модель, эскорт, блоггер.
 
 
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Самый популярный сайт для взрослых Pornhub в конце каждого года публикует огромный отчет, где подробно рассказывает о вкусах своих пользователей из разных стран.
 
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