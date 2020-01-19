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По отчёту Pornhub беларусы любят категории «БДСМ» и «русские»
Источник материала: Партизан
Самый популярный сайт для взрослых Pornhub в конце каждого года публикует огромный отчет, где подробно рассказывает о вкусах своих пользователей из разных стран.
В отчете за 2019 год Беларуси практически не было, но, как это часто случается, Pornhub уточнил данные – об этом его попросил
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Самый популярный сайт для взрослых Pornhub в конце каждого года публикует огромный отчет, где подробно рассказывает о вкусах своих пользователей из разных стран.
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