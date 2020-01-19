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Спичечная фабрика в Пинске закрылась. На помощь людям пришли профсоюзы
19.01.2020 15:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Помощь, которая рядом. Одно из старейших предприятий Пинска - спичечная фабрика - стало нерентабельным и в итоге закрылось.
На спичечном производстве темно и холодно. В цеха предприятия можно водить экскурсии
О своем первом рабочем месте Людмила Шаройко вспоминает с теплотой и сожалением: на спичечном производстве она проработала тридцать пять лет. За это время старенькая фабрика стала ей практически вторым домом - покидать ее было непросто.
Сегодня на спичечном производстве темно и холодно. Все станки остановлены, скоро их демонтируют. Отжившее оборудование настолько старое, что впору выставлять как музейный экспонат.
По словам руководства предприятия, на старой технике латка на латке. Несмотря на это с конвейера выпускали качественный товар. Но продавался он плохо – и на внешнем, и на внутреннем рынках. Кризисным стал прошлый год, когда "Спичка" стала работать себе в убыток.
Закрыть фабрику - значит оставить без работы около трехсот человек. Но выход нашли.
Завод был частью холдингового предприятия по выпуску мебели. И работникам предложили перейти на другие производства. Правда, для этого нужно было научиться новой профессии. Людмила Шаройко освоила шлифовку стульев. Говорит, переквалификацией осталась довольна: и в деньгах не потеряла, и производство рядом с прежним местом работы. А ее теперь уже бывшая коллега Марина Трепачко с переходом на новую работу даже исполнила давнюю мечту: научилась шить. Теперь она создает обивку для мебели.
Всего на восемнадцать разных производств холдинга перешли сто восемьдесят четыре работника спичечной фабрики
Не забыли и про сотрудниц, которые сейчас находятся в декрете. Когда молодые мамы выйдут из отпуска, им также предложат вакансии на выбор. А на самой фабрике скоро снова загудят станки, только уже новые. Там откроют цех по производству мебели.
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Помощь, которая рядом. Одно из старейших предприятий Пинска - спичечная фабрика - стало нерентабельным и в итоге закрылось. В один миг около трехсот человек...
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