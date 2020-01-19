Число опознанных жертв авиакатастрофы под Тегераном достигло 169

Источник материала: Вороновская газета





Количество опознанных погибших в результате крушения самолета под Тегераном увеличилось до 169, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim .

В минувший вторник глава уголовной прокуратуры Тегерана Мохаммад Шахреяри сообщил, что были опознаны 100 пассажиров разбившегося украинского воздушного судна. Он отметил, что работа по опознанию остальных погибших продолжается и должна быть завершена к концу недели.

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