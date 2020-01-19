|
На берегу Свислочи в центре Минска нашли труп мужчины
Источник материала: Партизан
Утром 19 января минчанка выгуливала собаку на набережной Свислочи возле гостиницы «Беларусь». Возле пешеходного мостика между гостиницей и Дворцом спорта собака нашла тело мужчины 30-35 лет. Оно лежало на берегу, сообщает
Женщина вызвала милицию и «скорую».
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 19 января минчанка выгуливала собаку на набережной Свислочи возле гостиницы «Беларусь». Возле пешеходного мостика между гостиницей и Дворцом спорта собака...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)