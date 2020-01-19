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В Минске ребенок выбежал из-за припаркованного авто и попал под колеса BMW

19.01.2020 15:24 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Минске ребенок выбежал из-за припаркованного авто и попал под колеса BMW
Фото из открытых источников

В Минске ребенок выбежал из-за припаркованного авто и попал под колеса BMW Под Скиделем пьяный на Audi врезался в стоящую фуру
Как стало известно, дорожно-транспортное происшествие произошло днем 18 января в жилой зоне в районе дома №132 по проспекту Рокоссовского. По информации ГАИ ГУВД Мингорисполкома, 11-летний ребенок выбежал из-за припаркованного автомобиля и попал под колеса BMW.

В результате происшествия ребенок получил травмы. Он был доставлен для осмотра в больницу. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.

 
 
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