В результате происшествия ребенок получил травмы. Он был доставлен для осмотра в больницу. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.
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В Минске ребенок выбежал из-за припаркованного авто и попал под колеса BMW
19.01.2020 15:24 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В результате происшествия ребенок получил травмы. Он был доставлен для осмотра в больницу. По данному факту проводится проверка. Выясняются все обстоятельства происшествия.
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Авария произошла днем 18 января.
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