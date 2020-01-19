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Болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу белорусского биатлониста

19.01.2020 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужская сборная Беларуси заняла шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На последнем этапе за белорусов бежал Роман Елетнов.

На финишном отрезке Елетнов вел борьбу со словенцем Михой Довжаном. Белорусские болельщики прорвались на трассу в Рупольдинге и подогнали к финишу Елетнова, который в итоге обогнал Довжана на 15 секунд и финишировал шестым, пишет "Прессбол".
 
 
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Мужская сборная Беларуси заняла шестое место в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге. На последнем этапе за белорусов бежал Роман Елетнов.
 
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