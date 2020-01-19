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Фуркад выиграл преследование в Рупольдинге, два белоруса - в топ-30
Источник материала: Tut.by
Французский биатлонист Мартен Фуркад уверенно выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Фуркад (0+0+0+0) не допустил ни одного промаха и удержал первое место, опередив партнера по команде Кентена Фийона-Майе (0+0+1+0).
Бронзу выиграл стартовавший четвертым норвежец Фетле Кристиансен (0+0+0+1).
Лучшим из белорусов вновь стал Роман Елетнов (0+1+0+2), который откатился с 23-го на 27-е место.
Никита Лобастов (0+0+2+0) подняолся с 44-й позиции на 30-ю, Антон Смольский (0+1+0+1) - с 48-й на 41-ю.
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Французский биатлонист Мартен Фуркад уверенно выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
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