Фуркад выиграл преследование в Рупольдинге, два белоруса - в топ-30

Источник материала: Tut.by

Французский биатлонист Мартен Фуркад уверенно выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.



Фото: Биатлон Онлайн , Денис Костюченко

Фуркад (0+0+0+0) не допустил ни одного промаха и удержал первое место, опередив партнера по команде Кентена Фийона-Майе (0+0+1+0).

Бронзу выиграл стартовавший четвертым норвежец Фетле Кристиансен (0+0+0+1).

Лучшим из белорусов вновь стал Роман Елетнов (0+1+0+2), который откатился с 23-го на 27-е место.

Никита Лобастов (0+0+2+0) подняолся с 44-й позиции на 30-ю, Антон Смольский (0+1+0+1) - с 48-й на 41-ю.