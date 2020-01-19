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Впервые все топ-5 глобальных рисков на ближайшие 10 лет связаны с экологией — исследование
19.01.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Впервые все пять глобальных рисков на 10-летнюю перспективу по степени вероятности и степени воздействия состоят из экологических рисков, следует из отчета «Глобальные риски» Всемирного экономического форума (ВЭФ), составленного в сотрудничестве с компаниями Marsh & McLennan и Zurich Insurance Group. При этом значительными краткосрочными рисками в 2020 году признаны также «экономические противостояния» и «внутриполитическая поляризация».
В топ-5 рисков по степени вероятности на следующие 10 лет вошли погодные катаклизмы (
В топ-5 глобальных рисков по степени воздействия с 2020 года на 10-летнюю перспективу входят неспособность смягчения последствий
Исследование строилось на основе опроса более 750 международных экспертов и ответственных лиц, которых попросили ранжировать их основные опасения по степени вероятности и степени воздействия.
Как сообщалось ранее, Всероссийский союз страховщиков совместно с Банком России планирует разработать среднесрочную программу анализа межсекторальных влияний, связанных с глобальными климатическими изменениями, а также с прогнозом возможных последствий таких изменений в РФ. По словам президента союза Игоря Юргенса, тема зарегистрированных изменений климата активно обсуждается международным страховым сообществом. В краткосрочной перспективе наша страна может столкнуться с последствиями засухи и жары.
Первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на ежегодной конференции по страхованию в Санкт-Петербурге, включил климатические изменения в перечень важнейших факторов, которые окажут влияние на экономику страхования в ближайшие 10 лет.
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Впервые все пять глобальных рисков на 10-летнюю перспективу по степени вероятности и степени воздействия состоят из экологических рисков, следует из отчета...
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